Ray Kennedy a défendu ses copains d’Arsenal lorsque les joueurs de la Lazio ont déclenché une bagarre dans un restaurant de Rome qui a vu les fans s’entasser et même les managers ont abandonné jusqu’à ce que la police avec des armes interrompe le combat

Les tensions étaient déjà élevées entre les joueurs d’Arsenal et de la Lazio lorsqu’ils ont été contraints de se rencontrer pour un repas d’après-match en 1970.

Ils venaient de passer 90 minutes à se donner des coups de pied lors d’un match de l’Inter City Fairs Cup et maintenant ils devaient bien jouer. Cela n’a pas duré longtemps.

Kennedy a gravi les échelons à Arsenal et a signé pour eux en 1968

Un combat de masse, auquel ont participé des joueurs et des fans de la Lazio, a suivi dans un joli petit restaurant de Rome.

Un certain nombre d’histoires sur ce qui a déclenché la bagarre, des joueurs d’Arsenal agacés par les sacs à main en cuir que leurs adversaires leur ont offerts en cadeau aux restes de nourriture que les habitants du nord de Londres auraient reçus par rapport au banquet dont la Lazio a profité.

Cependant, talkSPORT va avec le compte de Frank McLintock, qui a vu Ray Kennedy, qui a récemment perdu sa bataille contre la maladie de Parkinson au cœur de tout.

L’ancien capitaine a commencé par qualifier l’événement d’« obligation ridicule ». « Le fait qu’il y ait eu tant d’argy-bargy dans le jeu signifiait que l’atmosphère dans le restaurant était positivement haineuse.

« Peter Storey bouillonnait encore de l’approche brutale de la Lazio et il s’éloignait: » Nous allons les récupérer, nous allons les faire « , notant la température dans la capitale italienne ajouté à la nervosité.

L’équipe d’Arsenal des années 70 était un groupe serré et a remporté le double de la ligue et de la coupe

« Finalement, Ray Kennedy et Sammy Nelson sont sortis pour prendre l’air et ils ont rencontré la moitié centrale de la Lazio. Je l’ai déjà dit, Ray était très stoïque en ce qui concerne les punitions sur le terrain. Il a pris des coups de pied et n’a jamais été à la provocation.

«En dehors du terrain, il aurait combattu sa grand-mère, alors lorsque des mots ont été échangés entre lui et le grand Romain et que son adversaire a tenté de le mettre à genoux dans le ballon, Ray l’a tapé.

« En conséquence, une énorme bagarre a éclaté, impliquant non seulement Ray et le joueur de la Lazio, mais aussi des supporters de la Lazio à l’extérieur du restaurant qui se sont rapidement entassés pour aider leur moitié centrale. »

McLintock a même déclaré que le manager Bertie Mee s’était impliqué jusqu’à ce que la police les sépare.

Battu, ensanglanté et il y avait Kennedy – comparé à Rocky Marciano par la légende de Liverpool Bill Shankly – au cœur de celui-ci avec l’œil au beurre noir pour aller avec. La Lazio, quant à elle, a été battue 2-0 au match retour.

Cela a clairement eu un effet durable sur les joueurs car à la fin de la saison, Arsenal était double vainqueur de la ligue et de la coupe, Kennedy marquant à White Hart Lane pour décrocher le titre devant les fans de Tottenham en sanglots.