Ray Liotta était peut-être trop jeune pour jouer dans Le Parrain, mais il a affirmé qu’il avait déjà vécu l’une des scènes les plus célèbres du film grâce aux filles de Frank Sinatra. Dans un épisode de Jay Leno’s Garage, la star de Many Saints of Newark a déclaré que Nancy Sinatra et Tina Sinatra lui avaient déjà envoyé une tête de cheval lorsqu’il tournait le film HBO The Rat Pack en 1998. Liotta a remporté une nomination au Screen Actors Guild Award pour avoir joué à Ol ‘ Les yeux bleus dans le film.

Liotta a dit à Leno que la tête du cheval était un avertissement, tout comme dans Le Parrain. Ils n’étaient pas contents qu’il fasse The Rat Pack pendant qu’ils développaient leur propre mini-série pour laquelle ils le voulaient. « Les filles voulaient que je fasse une mini-série alors qu’elles en faisaient une et je me sentais trop mal à l’aise », se souvient Liotta, 66 ans, rapporte le New York Post. « Nous faisions le film et on m’a livré une tête de cheval… Évidemment, ce n’était pas une vraie, mais c’était une tête de cheval. Et, vous savez, une tête de cheval signifie que vous êtes grillé. »

« Il s’est avéré que ses filles l’ont envoyé et ont dit : ‘Oh, vous pourriez faire celui-ci, mais vous ne pouviez pas faire celui que nous voulions que vous fassiez ?' », a déclaré Liotta. Nancy, 81 ans, et Tina, 73 ans, n’ont jamais réalisé leur propre mini-série sur le président du conseil d’administration. Cependant, ils ont été impliqués dans la réalisation du documentaire 2015 Sinatra : Tout ou rien du tout.

Liotta peut maintenant être vu dans les cinémas dans le film prequel des Sopranos Les nombreux saints de Newark et travaille maintenant sur Cocaine Bear. La star de Goodfellas a en fait deux rôles dans Many Saints, jouant les frères jumeaux « Hollywood Dick » Moltisanti et Salvatore « Sally » Moltisanti. « C’était amusant, et c’est arrivé à l’improviste », a déclaré Liotta à PopCulture.com dans une récente interview sur son rôle dans le film. « [Sopranos series creator] David [Chase] un jour, il est venu me voir et m’a dit : « Voulez-vous faire ça ? » J’ai dit: ‘Whoa, ouais, laisse-moi m’occuper de ça. Ce sera un petit défi amusant. »

Bien que Liotta soit surtout connu pour ses rôles dans des films de foule et des films policiers, il a déclaré au New York Post en octobre qu’il n’était certainement pas comme ça dans la vraie vie. « Je ne frappe pas les gens », a déclaré Liotta à l’époque. « Je n’ai jamais été dans un combat. Je l’évite à tout prix. »

Liotta a également déclaré qu’il n’avait jamais trop regardé Les Sopranos, même s’il avait failli apparaître dans la série. Même après avoir lu le script de Many Saints, il n’a toujours pas ressenti le besoin de se précipiter dans la série HBO. « Tout était dans le script », a-t-il déclaré. « Parce que je n’ai pas regardé la série, je n’avais pas l’impression d’avoir vraiment raté beaucoup de choses parce que je ne savais pas de quoi ils parlaient. Ce film est seul. »