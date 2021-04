Ray Luzier de Korn: vidéo de lecture de batterie “ Vous ne me trouverez jamais ”

Sweetwater a mis en ligne une vidéo de batterie à plat de KORN le batteur Ray Luzier jouer avec la chanson du groupe “Vous ne me trouverez jamais”.

“Vous ne me trouverez jamais” est pris de KORNle dernier album de “Le néant”, sorti en septembre 2019. Le disque a fait ses débuts au 8e rang du classement Billboard 200 avec 33 000 unités d’albums équivalentes gagnées (dont 29 000 en ventes d’albums) au cours de sa première semaine de sortie.

“Le néant” a été publié via Roadrunner/Elektra. Le suivi des années 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.

Septembre dernier, Luzier a dit à la station de radio de Philadelphie 93,3 WMMR qu’il travaillait sur un «livre de rock». Il a expliqué à l’époque: “Il ne s’agit pas, comme,” Oh, monsieur Rock Star guy. ” Il s’agit de me faire signer, de se faire abandonner, d’obtenir cette promesse et ensuite de rejoindre des groupes nationaux. Mais 50% de mon livre est David Lee RothParce que huit ans avec ce type, tu ne peux pas inventer ce truc. Et je l’aime à en mourir – c’est le plus incroyable, l’un des meilleurs artistes de tous les temps. Mais il y a beaucoup de choses là-bas – il y a beaucoup de contenu.

«Beaucoup de gens ne réalisent pas là-bas, ils pensent à votre groupe préféré, ils pensent juste, ‘Oh, ils ont signé et ils sont énormes et ils sont célèbres.’ Beaucoup de gens n’ont aucune idée de ce que certains d’entre nous traversent », a-t-il poursuivi. “J’ai parcouru la route difficile. Octobre commence mes 14 ans avec KORN, dans lequel je suis super content d’être toujours et nous sommes toujours là. [KORN bassist] Fieldy m’a dit que nous avions eu un an en 2007 quand j’ai eu le concert. Il a dit: “ Ouais, il nous reste environ un an. ” Et nous y sommes, toujours en train de faire de la musique et nous allons tourner quand toute cette merde de virus sera finie.

“Les gens n’ont aucune idée, c’est pourquoi je me suis dit que je vais juste mettre en place un livre qui parlera du réalisme de se faire promettre toutes ces choses”, a-t-il ajouté.

“Pratiquer et devenir vraiment bon dans votre art n’est qu’une partie de l’équation.”

Premier batteur de tournée et de session, Luzier est connu pour ses concerts de haut niveau avec Roth, Jake E. Lee et ARMÉE DE TOUT LE MONDE. Des bandes sonores de films aux albums rock et métal, LuzierOn retrouve actuellement la lecture de plus de 70 enregistrements. En tant qu’éducateur, il a été instructeur à l’Institut des musiciens pendant plus de 10 ans et auteur d’un DVD didactique éponyme réputé.



