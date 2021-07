Ray Parlour conseille à John Terry pour un poste au championnat d’imiter son compatriote icône de Chelsea Frank Lampard au milieu des liens de Swansea

Ray Parlour a soutenu John Terry pour suivre les traces de la direction de Frank Lampard.

Terry est fortement lié au travail de Swansea depuis qu’il a quitté son rôle de numéro 2 d’Aston Villa lundi.

Terry cherche à “développer” son objectif de devenir manager

La légende de Chelsea a admis qu’il souhaitait poursuivre son objectif de devenir un jour manager.

Et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Parlour, pense que Terry pourrait remporter le championnat s’il est soutenu financièrement.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il faudrait que ce soit quelque part avec de l’ambition, vous devez toujours être soutenu par le conseil d’administration.

«Regardez le gâchis dans lequel Derby est en ce moment, si vous gérez Derby, ce doit être un travail très, très stressant parce que vous n’avez pas de joueurs.

“Ce doit être un club qui veut aller de l’avant, qui veut construire et un propriétaire qui dit:” nous vous soutiendrons “.

“Parfois, cela ne fonctionnera pas pour les managers, mais si cela fonctionne, alors John Terry, avec toute son expérience et les médailles qu’il a remportées au cours de sa carrière, cela pourrait être brillant.”

L’ancien coéquipier de Terry à Chelsea et en Angleterre, Lampard, a commencé sa carrière de manager avec Derby dans le championnat avant de partir après une saison à la tête de Chelsea.

Terry et Lampard restent proches après avoir été coéquipiers de Chelsea et de l’Angleterre

Le mandat de Lampard à Stamford Bridge n’a duré que 18 mois lorsqu’il a été remplacé par Thomas Tuchel en janvier.

Parlour insiste sur le fait que Terry gagnerait à diriger un club de championnat avant de penser à un emploi de haut niveau.

Il a dit : « J’ai vu mon ancien coéquipier Patrick [Vieira] aller en Premier League, mais il a un peu plus d’expérience dans la gestion d’autres clubs.

« Si un travail se présentait en Premier League et qu’un propriétaire se disait : ‘John Terry est l’homme’. Je suis sûr qu’il le regarderait sûrement.

“Quand Frank est passé de Derby à Chelsea, il était trop difficile de refuser car il est Chelsea et une légende absolue là-bas. Il a dû faire ce mouvement.

« Mais aurait-il fait mieux avec un an ou deux de plus en championnat ? Juste pour en savoir un peu plus sur le jeu parce que tu es avec des joueurs différents, des joueurs un peu plus expérimentés en Premier League qui ont un plus gros ego.

« C’est donc aussi comment gérer ces gars-là, mais John Terry examinera chaque situation.

“Si un club de championnat se présente et a beaucoup d’ambition pour atteindre la Premier League, il le prendra certainement.”