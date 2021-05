Ray Parlour insiste sur le fait qu’il ne veut pas qu’Arsenal se qualifie pour la première Ligue de conférence Europa

Incroyablement, malgré tous leurs revers cette saison, Arsenal a une bonne chance de sécuriser le football européen pour le prochain trimestre.

Leur défaite face à Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa a semblé confier les Gunners à aucun football européen pour la première fois en 26 ans.

.

Arsenal n’a peut-être que la Premier League, la FA Cup ou la League Cup à penser la saison prochaine

Cependant, trois victoires consécutives en championnat et les résultats des équipes autour d’eux allant en leur faveur signifient que jouer sur le continent n’est pas hors de question.

Les qualifications pour la Ligue des champions et la Ligue Europa sont hors de portée, mais l’équipe de Mikel Arteta peut encore terminer septième si elle bat Brighton et si Tottenham et Everton perdent des points contre Leicester et Manchester City respectivement.

Mais Ray Parlour, qui est sans aucun doute Arsenal de bout en bout, espère peut-être que son ancienne équipe ne prendra pas le dessus sur les Seagulls, car une septième place les verrait se qualifier pour la première Ligue de conférence Europa.

La nouvelle compétition est un moyen fantastique de donner aux équipes qui ne joueraient généralement pas à l’étranger une chance de réaliser leurs rêves – mais Parlor pense que cela profiterait davantage à Arsenal de ne pas être en Europe la saison prochaine.

.

Ne pas entrer dans la Ligue de conférence signifierait probablement qu’Arsenal finirait à nouveau sous Tottenham

“Vous ne voulez pas être septième, vous ne voulez pas jouer là-dedans”, a déclaré Parlor à talkSPORT Breakfast. «Je ne veux pas qu’Arsenal joue là-dedans.

«Cela pourrait leur faire une faveur de ne pas être en Europe pendant une saison. Ils peuvent faire le point en pré-saison et dire «regardez, nous devons vraiment essayer l’année prochaine».

«Cela ne semble pas juste – conférence! Vous ne voulez pas participer à ce tournoi. »

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer