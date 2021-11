Ray pour président! Perles de sagesse de Sugar Ray Leonard

(Photo : fourni)

El gran, bueno y encantador Sugar Ray Leonard con su sonrisa deslumbrante y su carácter efervescente y chispeante, vino y encantó a la Asamblea General de la 59 Convención del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental en el corazón de la ville de Mexico.

C’était Ray’s Day à la Convention, mais il était également rejoint sur scène par Roberto « Manos de Piedra » Duran, Vinny Paz et Donny Lalonde. Des piñatas des quatre rois Leonard, Duran, Hagler et Hearns ont été montrées. Ray était-il quelque peu perplexe à l’idée que le mannequin de Roberto dominait le sien ?

Lors de la séance de questions-réponses, Ray, âgé de soixante-cinq ans, a fait preuve d’esprit, d’humour et d’intelligence astucieuse et sincère. Il a souligné la différence entre les combattants à la retraite qui reviennent pour une exposition et a déclaré que nous devrions pouvoir faire ce que nous voulons à tout âge, à moins qu’il n’y ait un risque de blessure.

Ray, plutôt timide, âgé de neuf ans, a été frappé au nez dans le ring et a pris sa retraite jusqu’à l’âge de quatorze ans, s’épanouissant par la suite, expliquant que : « La boxe m’a donné une vie. J’ai trouvé la boîte, la boîte m’a trouvé et c’est comme ça qu’on s’est trouvé ». Ray a également dû surmonter les abus sexuels dans son enfance et la boxe s’est avérée être un moyen efficace de lutter contre ce traumatisme. Il a pris sa retraite pour la deuxième fois à l’âge de vingt-cinq ans en raison d’un décollement partiel de la rétine, a subi une intervention chirurgicale réussie et est revenu combattre l’incroyable Marvelous Marvin Hagler.

Ray n’a pas tardé à rendre hommage au plus grand, Muhammad Ali. Il a dit : « Ali venait d’une autre planète. Ce qu’il a fait dans et hors du ring m’a permis de faire ce que je fais. »

Ray et Roberto, qui ne s’aimaient pas beaucoup à l’époque, sont devenus amis. Ray a déclaré: « Roberto m’a donné ma première défaite et, ce faisant, il m’a beaucoup appris. À l’époque, nous n’étions pas très intéressés l’un à l’autre, mais cela a changé. » Interrogé sur le fait que Canelo se lance avec audace dans le défi du championnat cruiserweight, Ray a grimacé en se rappelant la chute de Lalonde et comment chaque coup faisait si mal, disant que quand il y a tellement de différence de poids, VOUS ÊTES DÉSOLÉ.

Il a pris sa retraite en 1982, en déclarant: «Je fais un gros câlin à la boxe, car cela a fait de moi qui je suis aujourd’hui. Mais Ray s’est perdu dans l’alcool et la drogue. Il remercie Dieu d’avoir été sobre depuis seize ans.

Dans une interview de Sugar avec la WBC, nous avons demandé à Ray s’il préférait s’appeler Ray ou Sugar.

Ray : J’essaye toujours de convaincre ma femme de m’appeler Sugar, mais tu peux m’appeler Ray. Sugar Ray … peu importe.

WBC : La mort de Marvin a été un choc énorme. C’était un homme si fort.

Ray : Quand j’ai entendu la terrible nouvelle de mon fils, je ne pouvais pas le croire au début. Puis il a rappelé quelques heures plus tard et m’a dit qu’il était parti et cela m’a rendu très triste.

WBC : Cela nous montre à quel point nous sommes vraiment fragiles, peu importe à quel point nous sommes conditionnés.

Ray : Ils disent que la vie est ce que vous faites. Mais encore une fois, je suis optimiste. Si vous vivez jusqu’à cent ou même deux cents ans, vous devez apprécier la vie et ses temps et ses moments, car nous ne le saurons jamais, jamais.

WBC : Toi et Marvin… des personnages très différents. De quoi vous souviendrez-vous le plus de lui ?

Ray : Tout tourne autour de la bague. Marvin n’est jamais monté sur le ring sans être préparé. Il était toujours apte à relever n’importe quel défi.