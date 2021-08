Ray Quiñones, secrétaire des Sports de Porto Rico, satisfait de sa performance aux Jeux Olympiques

in

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont terminés. Ce dimanche aura lieu la cérémonie de clôture. Porto Rico a obtenu une médaille d’or pour la deuxième édition consécutive lors du salon d’été.

Jasmine Camacho Quinn a surpris au 110 mètres haies en accrochant la médaille d’or, rejoignant ainsi Mónica Puig en tant que seule athlète portoricaine qui ont pu obtenir la médaille d’or pour les Portoricains aux Jeux Olympiques.

Ray Quiñones, qui est secrétaire du département des sports et loisirs de Porto Rico, et qui a également assisté à Tokyo pour soutenir les athlètes venus concourir et chercher à mettre le nom de leur pays au sommet, s’est retrouvé ravi de la performance.

Le secrétaire du Département des loisirs et des sports (DRD), Ray Quiñones, revient demain dimanche, heureux de la démonstration de la délégation de Porto Rico aux XXXIIes Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

👉https : //t.co/TYfOKjiam8 pic.twitter.com/ObdXMOEYsd – Comité olympique PUR (@ComiteOlimpico) 7 août 2021

« Avec la médaille d’or que Jasmine (Camacho Quinn) a remportée, c’est devenu très populaire. Bien sûr, c’est la médaille d’or, mais il y a quelque chose de plus significatif. C’est la première fois qu’un Portoricain établit un record olympique. C’est lourd. Cela signifie que dans toute l’histoire des Jeux Olympiques de Porto Rico, il a été le meilleur de sa carrière (100 mètres haies) “, a déclaré Quiñones

Quiñones a souligné qu’ils affrontaient les meilleurs au monde

Malgré que Porto Rico ne reviendra qu’avec une médaille d’or, Quiñones a souligné et applaudi le grand effort des athlètes de son pays, qui a concouru à Tokyo contre les meilleurs du monde entier.

« Je suis plus que satisfait de l’ensemble de la délégation. Toute la Délégation brillait. Nous sommes dans le feu le plus difficile. Le nom le dit, les Jeux Olympiques. Ici, tous ceux qui viennent viennent dans la meilleure qualité de chaque pays. Ce sont eux qui sont ici et ce sont eux auxquels nous sommes confrontés”, a-t-il reconnu.

En outre, Il a ajouté que les 35 athlètes que le pays a envoyés cette année « se sont bien préparés. Ils ont fait le maximum possible. Nous sommes heureux de l’effort que tout le monde a fait ».