Ray Zapata, Prix des valeurs de l’athlète masculin

21/12/2021 à 20h00 CET

Le nom de Ray Zapata restera à jamais lié aux Jeux Olympiques, au podium olympique, à une médaille d’argent olympique bien méritée et, surtout, à une volonté et un sacrifice qui dépassent l’Olympisme, ils sont pour cette gymnaste, des valeurs de vie.

L’histoire de Ray commence alors qu’il n’avait que 9 ans lorsqu’il a quitté son pays natal, la République dominicaine, pour émigrer avec sa mère Raysa et ses frères en Espagne, plus précisément à Lanzarote. Ce n’était pas facile pour sa mère d’élever la famille. C’était sans doute une histoire de dépassement, de problèmes économiques, de difficultés liées à sa condition d’immigré et de lutte contre le racisme.

Mais une lumière brillait pour marquer le chemin. Sa passion pour la gymnastique a sauvé sa famille de l’éviction, mais il était sur le point d’abandonner sa carrière car les succès ne sont pas venus. Ray n’est pas du genre à abandonner Il s’est donc battu pour poursuivre son rêve et à 20 ans (un âge tardif pour un gymnaste), il a réussi à entrer en RCA à Madrid grâce au fait que Gervasio Defer et Víctor Cano ont vu quelque chose de spécial en lui.

La RCA de Madrid, clé de sa carrière

De là, il est allé à l’équipe espagnole. C’est ce moment, décembre 2013, qui a changé sa vie. Il est allé à Madrid pour travailler avec l’équipe nationale et cela a payé presque dès le début. En 2014, il a remporté le bronze à la Coupe du monde de Cottbus en saut d’obstacles. L’année suivante, il remporte l’or aux Jeux européens de Bakou et le bronze à la Coupe du monde de Glasgow., déjà au sol. Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été sa grande déception. Il est resté aux portes de la finale au sol, se classant onzième des qualifications. Il s’est fixé un objectif de Tokyo 2020 jusqu’à ce qu’il devienne obsédé. Au Japon, Zapata a touché le ciel. Et l’enfant immigré qui a pleuré à Lanzarote est aujourd’hui une star mondiale.