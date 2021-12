Raya bat « Guerrerita » dans un combat spectaculaire

MEXIQUE – Monserrat Alarcón Raya a remporté une victoire méritée par décision majoritaire sur Silvia « Guerrerita » Torres, dans un combat spectaculaire, de pouvoir en pouvoir et une grande technique des deux concurrents, dans ce qui a été le combat stellaire de la fonction que Zanfer a présenté dans Lion.

Alarcón Raya (17-4-2) a imposé sa force et son agressivité, et a été très efficace dans ses combinaisons.

La « Guerrerita » Torres (20-3-2, 7 ko) a cherché à enchaîner les coups puissants et à faire chuter sa rivale en boxe à bout portant. taille.

Ces lacunes dans la garde ont été mises à profit par Monserrat Alarcón pour enchaîner des combinaisons, puissantes et précises, constantes, que la « Guerrerita » en voulait.

Les styles ont été couplés pour que le combat soit plein d’action et d’émotions constantes, et les fans réunis à Palenque de León sont restés excités et ont encouragé les deux combattants féroces.

Dans les premiers tours, la mobilité de Torres, les déplacements sur le ring et la boxe lui ont donné de bons résultats, mais dès qu’Alarcón a répété des tirs au corps et que les combinaisons ont été terminées au visage, il a fait pencher le combat en sa faveur.

Les derniers tours ont été des émotions constantes, mais le rythme et la régularité ont favorisé Monserrat Alarcón, qui est sorti le bras levé avec une décision majoritaire bien méritée et bien travaillée, avec deux cartons en sa faveur, 98-91 et 97-92. , et une troisième carte marquait l’égalité 95-95.

Avec le résultat, Monserrat Alarcón Raya est devenu le champion WBC Fecarbox de poids minimum et a clairement indiqué qu’il était au niveau et avec le talent pour viser son troisième championnat du monde dans différentes divisions, puisqu’il était déjà le champion du monde WBO Fly, et Atome AMB.