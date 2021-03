Raya et le dernier dragon: 6 problèmes que j’ai rencontrés avec le film Disney

La fin semble précipitée

La fin est douce. Je vais lui donner ça. C’est la fin typique de Disney à laquelle vous vous attendez, mais cela ne me convient pas. J’ai l’impression que le monde ne se ressaisirait pas comme ça. Il faudrait une guérison sérieuse pour atteindre à nouveau ce point. Il a été cassé pendant si longtemps et vous dites que simplement parce que les dragons sont réapparus, tout redevient hunky-dory?

Je déteste y faire référence à nouveau, mais même dans Gelé, il y avait tellement de temps et de conflits menant à cette fin où il se sent gagné. On a l’impression que c’était censé être là après le chagrin et le chagrin que tous les personnages avaient endurés. Mais avec cela, tout semble résolu si rapidement – même quand ils sont tous des gens de pierre, cela se résout si vite. En quelques minutes, le monde est à nouveau parfait, se réunissant sous le nom de Kumandra une fois de plus.

Je ne sais pas, peut-être que c’est juste moi, mais il y a eu de bien meilleures fins à Disney.