Raya et le dernier dragon continuent de dominer Vudu et FandangoNOW ⋆ .

Raya et le dernier dragon continue de dominer Vudu & FandangoNOW

Dans sa deuxième semaine sur les bibliothèques numériques, le dernier effort de Walt Disney Animation Raya et le dernier dragon continue de dominer les charts pour Vudu et FandangoNow car il est le titre numéro un, en termes de revenus, pour les deux plateformes parmi les clients.

En plus du film Disney occupant sa première place, Vudu a également vu la suite de DC Extended Universe dirigée par Gal Gadot. Wonder Woman 1984 maintenir son rang n ° 2, bien qu’il ait été remplacé sur FandangoNow par l’acteur de science-fiction mettant en vedette Tom Holland et Daisy Ridley Marcher dans le chaos, qui occupait le siège n ° 4 sur les deux plates-formes la semaine précédente et est toujours situé au même endroit sur Vudu. La seule nouvelle version de la semaine à se classer parmi les dix premiers était Cité des mensonges, le drame mettant en vedette Johnny Depp et Forest Whitaker sur les enquêtes sur la mort de Tupac et The Notorious BIG à Los Angeles.

Cette semaine a également vu le départ de certains titres des dix premières listes des deux plates-formes, y compris Blumhouse Bizarre, Disney / Pixar Âme, la dirigée par Anthony Hopkins Le père, photo de braquage La voûte et le drame sportif d’Eddie Huang Boogie.

