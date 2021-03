‘Raya et le dernier dragon’ et ‘Minari’ mènent le box-office espagnol

Le long métrage d’animation Raya et le dernier dragon c’était pour la deuxième semaine consécutive le plus gros chiffre d’affaires dans nos cinémas. Bien sûr, en conservant cette série de collections aussi faibles de cette époque. Selon les données de ComScoreFilms, a été réalisé avec 187.597 euros, ce qui représente une diminution de 28% des revenus du week-end précédent, celui de ses débuts.

En une semaine et demie, c’est près d’un demi-million. Mais il est impossible de voir qu’il peut dépasser 4,1 millions qui a soulevé le film d’animation le plus rentable sur le panneau d’affichage, Les Croods 2: une nouvelle ère. Pour le reste, ce sont les données les plus significatives que le box-office du week-end a jetées dans nos salles.

«Minari» fait ses débuts avec la meilleure moyenne à l’écran. Le film de Lee Isaac Chung dépassé de peu Raya et le dernier dragon en termes de collecte moyenne. 822 euros le premier contre 812 qui a enregistré la proposition Disney (Minari. Histoire de famille était affiché sur 123 écrans et Bande par presque le double, 231).

Tiré de ‘Minari’, de Lee Isaac Chung et avec Steven Yeun. Contre-courant

Cependant, l’attraction qui lui donnera sûrement ses six nouvelles nominations aux Oscars, parmi eux le meilleur film et réalisation, prédit une excellente carrière commerciale dans les cinémas (compte tenu des limitations actuelles).

Terreur et thriller parmi les nouveautés. Relique, avec mention spéciale à la meilleure adresse pour Natalie Erika James autrefois Festival de Sitges, a fait ses débuts à la quatrième place avec 58 859 euros. Alors que la production française d’intrigue Seulement des bêtes de Dominik Moll a débuté huitième avec 25 430.

«Les filles» et l’effet Goya. Et un autre début, mais dans le sens, de Pilar Palomero, a vu comment sa collection s’est enrichie après avoir remporté quatre prix Goya, parmi eux le plus convoité du meilleur film. Sa réédition dans plus de salles l’a replacée parmi les dix plus grosses recettes (une place qu’elle a abandonnée fin septembre dernier). Sixième place avec 54.113 euros et trois cent mille euros supplémentaires depuis qu’il a eu le Goya.

Les 10 plus gros bénéfices en Espagne (du 12 au 14 mars)

Image de ‘Raya et le dernier dragon’ Disney

1 – Raya et le dernier dragon. 187 597 euros (et en 10 jours cumule 481 423 euros et 79 554 téléspectateurs).

deux – Minari. Histoire de famille. 101 241 euros et 16 089 téléspectateurs en trois jours.

3 – Petits détails. 63 115 euros (et en 17 jours, 339 519 euros et 51 495 téléspectateurs).

4 – Relique. 58 859 euros et 8 664 téléspectateurs en trois jours.

5 – Les Croods: une nouvelle ère. 56 110 euros (et en 82 jours, 4 167 981 euros et 707 155 téléspectateurs).

6 – Filles. 54 113 euros (et en 192 jours, 747 270 euros et 129 080 téléspectateurs).

7 – En guerre avec mon grand-père. 28 369 euros (et en 101 jours, 2 056 850 euros et 338 233 téléspectateurs).

8 – Seulement les bêtes. 25 430 euros et 3 978 téléspectateurs en trois jours.

9 – Wonder Woman 1984. 22 468 euros (et en 87 jours, 3 521 082 euros et 543 216 téléspectateurs).

dix- Jusqu’au ciel. 21.169 euros (et en 87 jours, 2.043.200 euros et 322.366 téléspectateurs).