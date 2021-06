Raycast booste la productivité avec des raccourcis clavier

Vous en avez marre de courir après les onglets et les outils du navigateur pour travailler ? Les choses les plus simples peuvent parfois prendre beaucoup trop de clics. Mais avec Raycast, vous pouvez contrôler vos outils en quelques coups. L’interface inspirée de la ligne de commande unifie les outils en tant que commandes pour couper le bruit.

L’interface

Raycast est connu pour avoir une interface très propre et facile à utiliser. Vous cliquez simplement sur ⌥ + Espace, et une interface flottante vous est présentée où vous pouvez accéder à tout ce que vous devez faire dans l’application.

Cette application est conçue avec des raccourcis et des commandes intégrés qui permettent d’accéder beaucoup plus rapidement à certaines fonctions sur votre Mac et à une variété de tâches. Si vous souhaitez effectuer une commande personnalisée pour définir des mots, il vous suffit d’aller dans le menu des extensions, d’enregistrer une commande pour cela, et vous êtes prêt à partir. Cela fonctionne pour tout type d’action que vous souhaitez automatiser avec des commandes.

Si la fonctionnalité intégrée ne suffit pas, vous pouvez ajouter des commandes de script personnalisées, notamment en accédant à plus de 400 scripts déjà créés par la communauté Raycast.

Intégration d’applications tierces

Vous pouvez connecter Raycast à des applications tierces et exécuter des commandes personnalisées pour des actions au sein de ces applications. Un exemple de cela est de pouvoir connecter votre compte Google à Raycast. Et à partir de là, vous pouvez exécuter une commande personnalisée pour créer un nouveau document Google ou rechercher dans votre bibliothèque Google Drive.

Un autre exemple de cela est de pouvoir connecter votre compte Zoom. Si vous êtes un professeur d’université ou un chef d’équipe à distance qui organise constamment des réunions, vous trouverez sûrement cela utile. Une fois votre compte connecté, vous pouvez définir des commandes pour planifier des réunions, démarrer des réunions et consulter les réunions à venir.

Autres caractéristiques

Supposons que vous vouliez programmer une commande pour accéder à une certaine page Web. La fonction de liens rapides vous permet de le faire. Vous pouvez même choisir le navigateur ou l’application avec lesquels vous souhaitez ouvrir les liens. Vous pouvez rechercher des fichiers locaux avec une commande et exécuter des commandes pour voir votre calendrier.

Les notes flottantes sont également un excellent ajout à Raycast. Pour ceux d’entre vous qui pensent rapidement à quelque chose et veulent le noter, la fenêtre de notes flottante est idéale pour cela. Après avoir rédigé votre note, vous pouvez la partager dans vos notes Apple, l’envoyer à quelqu’un sur iMessage ou la copier dans votre presse-papiers.

Le point de vue de .

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités impressionnantes que vous avez dans Raycast. Et donc, nous vous recommandons fortement de le vérifier si vous recherchez un programme qui facilite la création de raccourcis utiles. N’oubliez pas de consulter Raycast si vous êtes intéressé !

