Rayderley Zapata accroche la médaille d’argent sur le sol masculin !

01.08.2021

Le à 11:02 CEST

Rayderley Zapata a accroché la médaille d’argent dans la finale olympique masculine au sol de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 en clouant pratiquement toutes les diagonales et en battant, en plus, des rivaux tels que Nikita Nagorni -septième- récemment couronné, avec ses coéquipiers de Russie, champion de gymnastique artistique masculine par équipes à Tokyo 2020. L’or, au sol, a été remporté par l’un des favoris, l’Israélien Artem Dolgopiat, qui, bien qu’il obtint la même note que Zapata, 14 933, la médaille du métal « noble » fut accroché en obtenant un dixième de plus en difficulté.

Quel bel exercice de Ray Zapata (@rayderley) ! # TokyoRTVE1A 💪 L’espagnol obtient un score de 14 933 https://t.co/bsiD7fLWy0 pic.twitter.com/GoHFldpZd3 – RTVE Sports (@deportes_rtve) 1er août 2021

Le gymnaste espagnol, à 28 ans, a fait face à l’opportunité de sa vie, atteignant une finale après avoir raté Rio 2016 et finalement, il a obtenu la récompense qu’il méritait tant : la médaille d’argent. Avec ce « métal », la délégation espagnole ajoute six médailles au total à Tokyo 2020.

ALLEZ RAY (@rayderley) ! Vous l’avez atteint, l’ARGENT est déjà à vous ! 💥 Exercice spectaculaire des Espagnols en finale au sol avec un score de 14 933 # TokyoRTVE1A # Tokyo2020 #ArtisticGymnastics https://t.co/bsiD7fLWy0 pic.twitter.com/5YduwWQbcQ – RTVE Sports (@deportes_rtve) 1er août 2021

De même, il faut noter que Rayderley possède un élément qui porte son nom « Zapata II » et que la Fédération Internationale lui a attribué un niveau de difficulté assez élevé. Dans certaines compétitions il l’a fait et c’est une acrobatie -qui évolue de Zapata I- et commence avec un pigeon et quand il atteint le bateau suivant il fait un double saut périlleux en avant avec une pirouette et demie.