Solana (SOL)

Raydium (RAY) représente à lui seul près de 90% de la TVL de l’écosystème Solana

L’AMM a atteint 1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée, le même que l’écurie AMM Nerve Finance basée sur BSC, qui a lancé sur Solana pour poursuivre sa mission de «créer les meilleurs produits DeFi disponibles pour le plus grand nombre d’utilisateurs».

Grâce à ses faibles frais et à ses transactions rapides, la blockchain Solana gagne du terrain et tente de se mettre à niveau avec Ethereum et BSC.

Alors que les jetons comme STEP, SRM et FIDA stimulent la croissance de l’écosystème, c’est Raydium (RAY) qui représente une grande partie de la valeur totale verrouillée (TVL) dans Solana (SOL).

Cette semaine, Raydium a franchi le cap du milliard de dollars de TVL. «Pas de ralentissement maintenant. Encore un long chemin à parcourir! a tweeté l’équipe mardi.

Actuellement, il se situe autour de 900 millions de dollars, tandis que l’ensemble de l’écosystème Solana détient 1,01 milliard de dollars d’actifs enfermés.

Alternative à Uniswap, Raydium est un market maker automatisé (AMM) et un fournisseur de liquidité basé sur la blockchain Solana. Il soutient également l’agriculture LP pour fournir des liquidités aux Dapp et incite les utilisateurs à adhérer grâce à des récompenses.

Fin février, le projet a été lancé pour saisir l’opportunité massive présentée par le lancement de DEX Serum sur la blockchain Solana, qui offre une vitesse élevée avec des coûts de transaction extrêmement bas. Raydium a dit à l’époque,

«Ce nouveau paradigme a présenté une énorme opportunité de résoudre les plus gros problèmes de DeFi, en construisant une AMM rapide et efficace qui pourrait tirer parti du flux de commandes de Serum existant et fournir la liquidité de ses propres pools au reste de l’écosystème.»

En un peu plus de deux mois, le protocole a amassé plus d’un milliard de dollars d’actifs.

Encore une fois, cela est dû au fait que «l’expérience utilisateur est ultra-rapide et ne coûte presque rien à utiliser», comme l’a dit Joe McCann dans «The Unofficial Guide to Yield Farming on Raydium». En outre, il offre des rendements juteux, avec un APR à trois chiffres.

Le projet avait entamé des recherches sur les modèles de création de marché supplémentaires et des partenariats avec d’autres protocoles en tant qu’objectif du deuxième trimestre 2021, puis en exploitant des oracles externes pour améliorer la création de marchés et l’idéation de modèles de gouvernance en collaboration avec des partenaires au cours du prochain trimestre.

Un autre projet, Nerve Finance, a atteint 1 milliard de dollars en TVL. Lancé il y a deux mois en tant que premier AMM stablewap sur Binance Smart Chain (BSC), la semaine dernière, Nerve Finance a également annoncé son lancement sur Solana.

Alors que «la décision de lancer sur BSC était à l’origine motivée par les faibles frais de gaz et les transactions rapides sur BSC, et non par des convictions idéologiques», l’équipe a déclaré qu’elle «voulait créer les meilleurs produits DeFi disponibles pour le plus grand nombre d’utilisateurs», et Solana le fera. aidez-les à poursuivre cette mission.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.