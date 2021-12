Dario Pérez

José Antonio Sanchez Romero (13-0-1, 5 KO), après de nombreuses menaces qui se sont diluées pour diverses raisons, il combattra à nouveau ce lendemain 11 en Finlande, son lieu de résidence. Il ne pourra pas disputer le titre de l’Union européenne des super poids coq comme prévu, mais se battra pour retrouver des sensations en huit rounds, après avoir vaincu une forte grippe qui l’a obligé à s’arrêter plus que souhaité. Il a partagé avec ESPABOX ses impressions sur ce rendez-vous et la situation de la boxe espagnole par rapport à ce qu’il vit dans le pays nordique.

Il nous parle tout d’abord de Kiko Martínez, « mon idole », et combien il était heureux de son exploit à Sheffield, même s’il regrette de ne pas être reconnu dans les médias comme il le mérite : «Ici, en France, en Angleterre, en Italie… nous avons une reconnaissance de ce qui manque à l’Espagne. Je dis en Finlande que Kiko, avec ce qu’il a fait, n’apparaît pas à la télévision en Espagne et ils ne me croient pas. C’est vraiment dommage. »

Il déplore l’argent que les combattants facturent dans notre pays : «Je crois que les boxeurs espagnols ne devraient pas combattre en Espagne. Mettre deux garçons invaincus se battre ensemble pour 1 500 euros est un manque de respect pour le travail que font ces enfants, et les titres espagnols devaient signifier un minimum de 7 000 euros pour chacun, car ils le risquent. Payez-les bien, vous verrez qu’ils se fendent la tête et satisfont les fans comme ils le prétendent, et je dis aux garçons de n’accepter aucune misère de la bourse : Ne faites pas ça, ne donnez pas votre travail. C’est vous qui vous exposez, regardez Saúl Tejada, la boxe est un sport dangereux pour que vous ne soyez pas payé lorsque vous montez sur le ring, exigez le paiement qui vous correspond pour faire ce que vous faites. »

Et il nous donne un exemple : «J’avais une offre pour le titre national espagnol contre Ardi, 1 800 euros pour un combat en dix rounds. J’ai dit oui, nous apporterions l’argent et la ceinture ; et ils n’ont pas répondu. Car vous savez si le boxeur lui-même était au courant, nous qui combattons n’avons peur de personne, c’est une affaire de gens qui sont autour. Ici, en Finlande, j’ai récupéré ces sacs pour des combats en quatre rounds ici, pour dix rounds ici, je facture environ 8 000 euros, vous pouvez donc voir la différence entre comment nous sommes et comment vous êtes. »

Beaucoup de gens se sont demandé ce qui se cachait derrière cette dernière annulation de son combat pour le titre des super poids coq de l’Union européenne, un combat qui semble maudit. Sánchez Romero explique tout ce qui s’est passé : «En Finlande, il y a eu beaucoup moins de covid qu’en Espagne, mais le pays était fermé. Cela ne veut pas dire que nous ne nous sommes pas entraînés, car le promoteur et les sponsors me paient pour m’entraîner. J’ai mon plan, mon médecin, mon kiné, mon ostéopathe… On allait se battre en août, mais Tatli (tête d’affiche) se casse la main trois semaines après le début du combat et tout est annulé. Avant, ils avaient changé mon rival pour le titre de l’Union européenne d’Abigaíl Medina à Cristian Rodríguez, aussi tous les problèmes contre l’Anglais Cunningham, qui est finalement maintenant champion d’Europe, etc. Tout était fou. Et au final, alors que ça allait être tout ce 11 décembre, je suis tombé malade de la grippe, comme ma femme et mes filles, mais vraiment fort, et mon coach m’a dit que j’allais perdre beaucoup à donner poids et faire douze tours allait me coûter cher. Il veut que je n’aie aucun doute pour mon premier combat de douze rounds, il a donc préféré qu’il soit combattu sans titre pour diminuer le nombre de rounds et pouvoir le fixer à un poids plus élevé, si nécessaire. J’ai demandé qu’ils respectent mon sac, ils l’ont, et en avant. »

