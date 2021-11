Rayman vs Díaz en tête d’affiche d’une soirée attrayante à Ciudad Evita aujourd’hui par TyC Sports

Rayman (à gauche), le promoteur Tello et Diaz (à droite), après la pesée. (Photo : Tello Box)

Jairo Ariel Rayman de Rio Negro et Gabriel Omar Díaz de Santa Fe animeront un combat stellaire très compétitif, dans la soirée qui se tiendra ce vendredi 19 novembre au Centre sportif « Padre Tano », à Ciudad Evita (fête La Matanza), Buenos Aires, dans une nouvelle promotion de Sampson Boxing et Tello Box.

Rayman (qui a accusé 74 900 kg) et Díaz (de 76 000) disputeront le titre latin WBC des super-moyens, menant une rencontre avec sept combats professionnels, qui auront la transmission de TyC Sports, à partir de 21 heures et le TyC Sports Plateforme de jeu (qui commencera sa diffusion à 19 avec cinq matchs amateurs).

« Maky » Rayman, 30 ans, est né dans la ville de Clemente Onelli (Río Negro) et représente Bariloche. Il a une intéressante carrière de location de 16-1-1, 7 KO et vient de remporter un 1 KO dévastateur contre Sergio Sanders en décembre de l’année dernière. Il se classe cinquième dans le classement des poids moyens FAB.

« El Loco » Díaz, natif de Rafaela, a 24 ans et son bilan est de 10-2-0, 2 KO. Il vient de disputer le titre national des super-welters contre Alejandro « El Cuervo » Silva, contre qui il a perdu par disqualification en trois tours, en février de cette année.

Un undercard solide avec des perspectives de haut niveau viendra compléter cette belle soirée. Dans l’un des principaux combats de sauvegarde, l’attaquant de Chubut Walter Ezequiel Matthysse Jr (4-1-0, 3 KO et 79 kg) affrontera quatre rounds contre le Cordouan Sergio Córdoba (7-12, 3 KO et 79 450 kg), dans la catégorie mi-lourd.

Et dans un combat en huit rounds, en division intermédiaire, le Chubut Jonathan Wilson Sánchez (18-5-1, 7 KO et 71 200) affrontera le coriace Buenos Aires David « Herradura » Romero (11-13-1, 5 KO et 71 400).

Dans une attraction spéciale et internationale, l’ancienne challenger mondiale mexicaine Estrella Valverde (53 300) rencontrera Natalia Alderete (53 000) de Tucumán, six chapitres en poids coq.

Le reste des matchs professionnels sera le suivant :

Agustín Vergara (56 400) contre Joel Viñale (57 600) – 6 tours.

León Gavilán (70 400) contre Emanuel Ramponi (69 500) – 4 tours.

José Arias (55 100) contre Alexis Reartes (55 300) – 6 tours.

Sampson Boxe / Presse Tello Box