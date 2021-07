Raymond Arroyo de Fox News possède les Libs et veut que nous fassions la fête le 4 juillet ⋆ .

Ce week-end, nous fêterons l’anniversaire du plus grand pays du monde entier. Le patriote et joueur de baseball absolu Raymond Arroyo a encouragé les Américains à tenir compte des souhaits des pères fondateurs en célébrant de tout cœur la liberté tout en organisant l’épisode du 1er juillet de The Ingraham Angle. Arroyo a associé son message de patriotisme à une déconstruction complète de l’agenda de la gauche de sabotage du 4 juillet.

Trop souvent, dans l’histoire récente, l’incroyable héritage de cette grande nation et de ses citoyens a été ouvertement critiqué et ridiculisé par son propre peuple. Pour montrer l’étendue de la diminution généralisée du patriotisme américain, Arroyo fait référence à un nouveau sondage de Fox News qui révèle que seulement 69% des Américains pensent que les États-Unis sont le meilleur pays au monde où vivre maintenant. Il y a seulement quelques années, ce nombre était nettement plus élevé, atteignant 83 %. Le déclin soudain et marqué de l’amour de la patrie peut être attribué à l’endoctrinement systématique du sentiment anti-américain par le biais des médias et du système éducatif, selon Arroyo.

La « division raciale intentionnelle et la destruction du passé de l’Amérique » sont l’une des raisons invoquées par Arroyo, ainsi que l’endoctrinement des jeunes à haïr l’Amérique – « On enseigne aux jeunes que l’Amérique est un lieu irrécupérable fondé sur le péché de l’esclavage et de la colonisation qui continue jusqu’à présent. journée.” Le processus de lavage de cerveau maintenant terminé, la fausse idéologie enracinée en eux sort de leur bouche. « Bourrés d’histoire déformée et de marxisme tiède, les acolytes répètent consciencieusement leur catéchisme », dit Arroyo.

La subversion et la distorsion de la vérité de notre grande nation sont révélatrices du jeu de pouvoir entre ceux qui souhaitent détruire et vaincre l’Amérique et ces grands patriotes qui défendent nos libertés incomparables. La démoralisation et la féminisation de l’Amérique se poursuivent et ont plus de succès sans patriotes intrépides « qui se tiennent debout, font ce qui est juste et ne craignent que Dieu ».

La suppression de la compréhension et de l’appréciation généralisées de l’exceptionnalisme américain est la plus grande menace pour l’avenir de la nation. Arroyo souligne l’indignation d’un tel phénomène : « Si quelqu’un diffamait vos proches, vos grands-parents, vous seriez fou comme l’enfer. Et c’est ce qui se passe ici. Les Américains ne doivent pas être faibles, avoir honte du passé ou être coupables de péchés qu’ils n’ont pas commis. Le rituel d’humiliation publique doit prendre fin, et quel meilleur moment que le 4 juillet pour embrasser un patriotisme sans vergogne.

Contrairement à ce que les idéologues voudraient vous faire croire, “Ce n’est pas un calcul sobre avec l’histoire américaine, mais un mitraillage de celle-ci”, comme le dit Arroyo. « Nous devons à nos enfants toute la vérité, bonne, mauvaise et moche. » Il fait ensuite référence à un exemple récent et ridicule de révisionnisme des Archives nationales, l’agence qui existe dans le but de préserver et de documenter les documents gouvernementaux et historiques.

«Maintenant, pour ajouter de la bêtise aux blessures, un groupe de travail de vos archives nationales de tous les lieux a un nouveau rapport selon lequel la rotonde, qui abrite la Déclaration d’indépendance et la Constitution des États-Unis, est elle-même un exemple de racisme structurel. Pourquoi demandes-tu? Parce que la Rotonde, je cite, « loue les hommes blancs riches dans la fondation de la nation tout en marginalisant les Noirs, les autochtones et les autres personnes de couleur, les femmes et les autres communautés ».

La nature intrinsèquement conflictuelle de cette mentalité pernicieuse « divise les gens selon le sexe, la race et la religion ». L’affichage honteux de l’athlète olympique Gwen Barry est consécutif à son emprise, selon Arroyo. «La semaine dernière, elle a fait une grande démonstration de manque de respect envers le drapeau du pays qu’elle a concouru pour représenter. Non seulement elle a ignoré l’hymne, mais elle a jeté un t-shirt sur sa tête en signe de protestation. Décidément, Berry « n’a eu aucun problème à brandir son drapeau et à représenter son pays », lorsqu’elle s’est qualifiée pour la première fois pour les Jeux olympiques en 2015. Il demande : « Alors que s’est-il passé entre 2015 et 2021 ? Ce triste changement dans l’attitude de Berry envers sa propre nation et son peuple peut s’expliquer par le fait qu’on lui a « parlé à plusieurs reprises de la morosité de l’Amérique, en se concentrant sur ses problèmes, ses revers et ses péchés ».

« Mais, comme les gens qui composent l’Amérique, ce n’est pas tout. Nous sommes un peuple bon, inventif et aimant. Et ce 4 juillet, ravivons les rayons de lumière et de gloire ravissants de John Adams et célébrons-les malgré nos différences en tant que peuple américain », conclut Arroyo.

Avec un retour à la tradition et en savourant les précieuses libertés que Dieu nous prescrit, de ne pas faire ce que nous voulons faire mais ce que nous devons faire, nous le ferons.