Raymond Arroyo dit que Kamala Harris est “la Gwen Berry de la politique” 10z viral

Vendredi, Axios a signalé que si le président Joe Biden refuse de se présenter aux élections en 2024, certains initiés du Parti démocrate doutent que le vice-président Kamala Harris serait en mesure d’attirer la coalition d’électeurs qui l’a envoyé à la Maison Blanche.

Contributeur de renard Raymond Arroyo répondu au rapport en comparant Harris à Gwen Berry, le lanceur de marteau qui s’est détourné du drapeau américain alors que l’hymne national était joué lors d’une qualification pour les Jeux olympiques.

“Regardez, à ce stade, la seule chose pour laquelle Kamala Harris court, c’est sa vie”, a déclaré Arroyo. Il a cité un sondage bien trop tôt montrant que Donald Trump mène Harris de 49% à 45%, et a noté lorsqu’elle a abandonné la primaire démocrate de 2020, Harris sondait à un chiffre et “elle recevait moins de soutien” parmi les électeurs noirs que Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Arroyo a déclaré qu’il était difficile d’imaginer Biden se présenter en 2024, alors qu’il aurait 81 ans quelques semaines après les élections.

“Si vous avez souffert, je veux dire écouté les discours que j’ai écoutés aujourd’hui de Joe Biden”, a déclaré Arroyo, “Je ne peux pas imaginer cela à 81 ans. Il a du mal à rassembler la syntaxe de base et les histoires. Mais Kamala Harris est devenue la Gwen Berry de la politique. Elle divise. Elle lance des marteaux… »

“Elle déteste le drapeau”, a interrompu Watters.

“D’accord”, a-t-il répondu. «Alors elle lance des marteaux et divise, mais il y a très peu de choses à montrer. Et son portefeuille – résoudre l’immigration, être le leader de la loi sur les droits de vote – rien de tout cela n’a abouti, Jesse. Il n’y a pas de progrès. C’est pourquoi ils sont inquiets.

“Je ne sais tout simplement pas comment vous récupérez Biden en 2024”, a déclaré Arroyo.

