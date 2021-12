Raymond Arroyo réfléchit à ses griefs de l’administration Biden de 2021

Raymond Arroyo a canalisé son Frank Costanza intérieur de « Seinfeld » pour critiquer l’administration Biden et annuler la culture jeudi sur « The Ingraham Angle ».

Arroyo a commencé son monologue en discutant d’un jour férié fictif de « Seinfeld » appelé « Festivus », où l’on exprime des griefs le 23 décembre.

« Maintenant, alors que je rejette complètement cette tradition païenne, alors que l’année touche à sa fin, je vais me prévaloir de la diffusion de griefs parce que j’ai aussi beaucoup de problèmes », a déclaré Arroyo à l’aube de la veille de Noël.

Les décisions du président Biden ont causé beaucoup de problèmes en 2021, a déclaré Arroyo.

« Quand il est arrivé au pouvoir, le président a renversé la politique de Trump de rester au Mexique. Il a menacé de mettre fin au titre 42 – c’est la mesure sanitaire qui permettait aux agents de refouler les migrants à la frontière – et il a arrêté la construction du mur », a-t-il poursuivi. « Eh bien, moins d’un an plus tard, Biden a trouvé des politiques frontalières qui fonctionnent. »

Les politiques qui ont contribué à la crise frontalière sont les mêmes que celles qu’il a tenté de renverser, a-t-il noté.

« Toutes nos félicitations! » il a dit.

« Cette petite expérience à la frontière, d’ailleurs, a vu plus de 1,7 million de migrants traverser illégalement cette année », a ajouté Arroyo. « C’est un record historique, et ce ne sont que ceux que les agents frontaliers ont rencontrés. »

Arroyo a critiqué ceux qui privilégient les réfugiés et les migrants par rapport aux vétérans américains, qui sont laissés pour compte dans le froid proverbial.

« Lorsque ‘The Ingraham Angle’ a découvert un campement de tentes dans les rues de Los Angeles, un village de vétérinaires sans-abri incapables d’entrer dans un établissement offert pour eux, nous étions naturellement enragés », a-t-il déclaré. « Et tandis que les vétérinaires peuvent désormais camper sur le terrain de l’installation, ils sont toujours à l’extérieur et non dans des logements permanents. Pendant ce temps, les réfugiés afghans et les immigrants illégaux sont hébergés aux frais des contribuables dans des endroits comme le… Hyatt Regency Hotel. »

Arroyo a évoqué la prétendue campagne de désinformation des médias.

« Le peuple américain n’est pas stupide », a-t-il déclaré. « Ils peuvent voir ce qui se passe – essayer de les convaincre que l’inflation est bonne pour nous. Et Joe Biden est l’homme qu’il était il y a 20 ans. Ça ne marche pas les gars, pas à n’importe quel niveau. »

Enfin, Arroyo a critiqué l’annulation de la culture, affirmant qu’aucun mot ne devrait être « impardonnable ».

« Je suis également attristé par la fausse indignation et la vindicte lancées contre ceux qui ont osé exprimer ce qu’ils pensent cette année », a-t-il déclaré. « Que ce soit Dave Chappelle, JK Rowling, Sharon Osbourne, Gina Carano ou ‘The Bachelor’s’ Chris Harrison. Chacun d’eux a souffert pour la parole, pensant librement et osant exprimer des idées, en particulier des idées impopulaires, ne devrait pas faire annuler les gens. Non les mots devraient être impardonnables. En fait, c’est dans la nature de l’art de contredire le statu quo et de nous faire penser différemment.