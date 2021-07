Raymond Cavaleri, ‘Dennis the Menace’ et ‘Alfred Hitchcock Presents’, enfant acteur, décédé à 74 ans

Raymond Cavaleri, un ancien enfant acteur qui a ensuite fondé une agence de talents à Hollywood, est décédé le 19 juillet. Il avait 74 ans. Le fils de Cavaleri, Damian Cavaleri, a déclaré à Deadline que son père était décédé le 19 juillet à West Hills, en Californie. Il était entouré de sa famille. La cause du décès n’a pas été annoncée.

Cavaleri est né à Syracuse, New York, mais ses parents ont déménagé en Californie quand il avait 6 mois. Il a travaillé comme enfant acteur au début des années 1960, apparaissant à la télévision dans des épisodes de The Roaring ’20s, Thriller, Dennis the Menace, Going My Way, Mr. Novak et Combat !. En 1962, elle a joué dans l’épisode mémorable d’Alfred Hitchcock Presents “Les enfants d’Alda Nuova”, dans lequel Jack Carson a joué un gangster américain espérant échapper aux autorités en vivant à Rome, avant d’être terrorisé par un groupe d’adolescents. En 1970, Cavaleri a joué dans un épisode de Bracken’s World et a joué un élève dans RPM de Stanley Kraker, avec Anthony Quinn et Ann-Margaret. Il a fait sa dernière apparition en tant qu’acteur dans le film Lepke de 1975, mettant en vedette Tony Curtis en tant que chef d’un syndicat du crime.

Au début des années 1980, Cavaleri a changé de carrière et est devenu un agent de talent. Il a fondé Cavaleri & Associates en 1981. Il a représenté des acteurs, des réalisateurs, des écrivains et d’autres talents hollywoodiens. En 2009, il a été producteur sur The Hitman Diaries : Charlie Valentine, un film mettant en vedette Michael Weatherly et Tom Berenger.

Cavaleri était également professeur d’art dramatique à son alma maters, Alemany High School et California State University, Northridge. Il a été le fondateur des troupes de théâtre de Los Angeles – l’Ensemble Camille et l’Ensemble Cheherazade. Cavaleri laisse dans le deuil son épouse depuis 43 ans, Barbara Beaver Cavaleri; ses deux fils Damien et Maximilien ; et un petit-fils.