Raymond obtient un tour du chapeau alors que les Red Wings battent les Blackhawks 6-3

Lucas Raymond a inscrit trois buts et une aide, et les Red Wings de Detroit ont battu les Blackhawks de Chicago sans victoire 6-3 dimanche soir.

Tyler Bertuzzi a ajouté un but et deux aides alors que Detroit a bien rebondi après une défaite de 6-1 à Montréal samedi soir. Carter Rowney et Vladislav Namestnikov ont également marqué et Alex Nedeljkovic a effectué 32 arrêts.

Raymond, 19 ans, le quatrième choix au repêchage de l’an dernier, a réussi son premier tour du chapeau en carrière à son sixième match dans la LNH.

Chicago en désavantage numérique est tombé à 0-5-1 dans un départ cauchemardesque pour une équipe avec des aspirations en séries éliminatoires. Il n’a pas encore mené cette saison; à 360 minutes, 57 secondes, c’est la plus longue séquence de la LNH à ouvrir une campagne depuis au moins la saison 1979-80, selon Sportradar.

Les Blackhawks ont joué sans Patrick Kane, Riley Stillman et Jujhar Khaira en raison du protocole COVID-19 de la ligue. L’entraîneur adjoint Marc Crawford était également absent en raison du protocole.

La foule de 19 042 personnes a stoppé la séquence à guichets fermés des Blackhawks à 535 matchs. Il y avait des huées périodiques toute la nuit, interrompues par un occasionnel « Allons-y les Red Wings! » venant d’un groupe vocal de fans dans le pont supérieur.

Dominik Kubalik, Tyler Johnson et Henrik Borgstrom ont marqué pour Chicago. Le capitaine Jonathan Toews a récolté deux passes décisives pour ses premiers points depuis qu’il a raté toute la saison dernière avec ce qu’il a décrit comme un syndrome de réponse immunitaire chronique.

Les Blackhawks ont vu un but annulé en troisième période en raison d’une interférence du gardien de but, et Alex DeBrincat a été volé lors d’un arrêt de bâton exceptionnel par un plongeon Nedeljkovic.

Rowney a donné l’avantage à Detroit lorsqu’il a repoussé la rondelle sur le patin gauche du gardien de but Marc-André Fleury à 4:22 de la deuxième période – le premier de quatre buts de la période pour les Red Wings.

Namestnikov a porté la marque à 3-1 lorsqu’il a sauté sur une rondelle libre devant et l’a enfoncée dans les jambes de Fleury à 7:33. Bertuzzi a été crédité de son sixième but lorsque l’attaquant des Blackhawks Reese Johnson a inscrit un tir sur son patin gauche à 9:19.

Après que Kubalik ait converti un tir frappé en avantage numérique pour Chicago, Raymond a réussi un rebond pour porter le score à 5-2 avec 59,2 secondes à jouer dans la seconde.

Raymond a marqué un but en avantage numérique à 7:00 minutes en troisième. Il a commencé la journée avec un but et deux passes décisives en cinq matchs.

LA FIN

Danny Wirtz, le chef de la direction des Blackhawks, a marqué la fin de la séquence à guichets fermés avec une déclaration remerciant les fans.

« Nous travaillons activement à un jeu plus compétitif sur la glace ainsi qu’à une expérience qui invite les fans à revenir après la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré. « Mais il est également important de noter que nous avons fixé un certain nombre d’objectifs pour accueillir de nouveaux publics plus diversifiés dans le hockey des Blackhawks à l’avenir, et une plus grande accessibilité aux billets en est une grande partie.

« C’est une excellente occasion de rassurer les fans, nouveaux et anciens, qu’il y a absolument une place ici pour eux. »

SUIVANT

Red Wings : Visitez les Capitals de Washington mercredi soir.

Blackhawks : Accueille les Maple Leafs de Toronto mercredi soir.