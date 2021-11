Rayner a giflé les allégations de dénigrement des conservateurs : « Le travail est mêlé à la corruption depuis des mois ! » | Politique | Nouvelles

Angela Rayner a fait face à une brutale grillade après avoir demandé un examen des seconds emplois des députés lors d’une attaque en colère contre le sordide conservateur. Mme Rayner a été confrontée au propre dossier de travail extérieur de Sir Keir Starmer, mais l’a rejeté, affirmant qu’il ne pouvait être comparé à Owen Paterson ou Geoffrey Cox dont les cas étaient beaucoup plus graves. Mais la députée travailliste a été maladroitement mise sur la sellette après avoir été interrogée sur le dossier de son parti à Liverpool et les rapports selon lesquels le conseil du travail a gaspillé au moins 100 millions de livres sterling sur l’attribution de contrats et d’autres transactions douteuses.

Apparaissant sur Sky News, Mme Rayner a discuté de la motion de l’opposition du Labour qui demanderait au Comité des normes des Communes de proposer un plan détaillé sur les deuxièmes emplois des députés.

La « recommandation 10 » du rapport 2018 du Comité sur les normes de la vie publique modifierait le code de conduite des députés.

Il dirait : « Les députés ne devraient accepter aucun travail rémunéré pour fournir des services en tant que stratège parlementaire, conseiller ou consultant, par exemple, conseiller sur les affaires parlementaires ou sur la façon d’influencer le Parlement et ses membres. »

La motion, si elle est adoptée, forcerait le Comité des normes des Communes à proposer des plans d’ici le 31 janvier avec un débat 15 jours plus tard.

M. Johnson a suggéré un amendement à la recommandation qui ne garantit pas un débat sur le sujet.

Mme Rayner a déclaré que la motion éliminerait le sordide conservateur à Westminster.

Mais le présentateur de Sky News, Mark Austin, n’a pas laissé Mme Rayner s’en tirer si facilement et a pointé du doigt le propre record de sleaze de Labour.

Il a déclaré: «Ce n’est pas seulement le sordide des conservateurs, n’est-ce pas? Je veux dire que c’est un peu un problème avec les deux grands partis.

« Je veux dire, Keir Starmer veut interdire aux députés d’être consultants et il était consultant dans ses premières années – pourquoi a-t-il changé d’avis à ce sujet? »

Mme Rayner a rejeté les accusations de sordide travailliste et a déclaré que le cas de Sir Keir était différent de celui d’Owen Paterson et de Geoffrey Cox.

Elle a expliqué que le rôle de conseiller juridique de Sir Keir ne pouvait être comparé à celui de M. Paterson qui avait enfreint les règles de lobbying au nom d’entreprises ayant obtenu des contrats avec le gouvernement.

Le chef adjoint travailliste a ajouté que Boris Johnson n’aimait pas la façon dont M. Paterson était puni et tentait de modifier les règles.

Mais M. Austin a poursuivi sa série de questions et a fait référence au scandale des conseils municipaux de Liverpool, qui a vu des millions de livres gaspillées.

Il a déclaré: « Mais le conseil municipal de Liverpool est impliqué dans des allégations de corruption depuis des mois! »

Mme Rayner a de nouveau dévié et a déclaré: « Je suis contente que vous ayez mentionné ce qui s’est passé à Liverpool parce que si vous regardez la différence avec la façon dont nous avons géré cela…

«Nous nous sommes félicités de l’enquête indépendante sur ce qui se passait et nous l’avons traitée très rapidement.

« Et c’est la principale différence ici, ce que Keir Starmer représente, c’est le maintien du plus haut niveau d’intégrité dans la vie publique…

« Boris Johnson, cependant, a enfreint les règles à deux reprises… et il a sapé les règles que nous n’avons pas en ce qui concerne le commissaire indépendant et les règles concernant Paterson.

« Mais également en ce qui concerne la commission électorale, nous avons un projet de loi en cours d’examen au Parlement où le gouvernement essaie de diluer ses pouvoirs. »

Un projet de loi proposé par le gouvernement conservateur introduirait des réformes au chien de garde électoral qui lui interdirait de proposer des poursuites pénales pour les violations électorales.