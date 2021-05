Rayner admet les électeurs travaillistes «patronnés» – mais affirme que le leadership de Starmer est «hors de l’échelle» Politique | Nouvelles

Le chef adjoint du parti travailliste a expliqué que le parti était confronté à un défi au Brexit avec les électeurs de Hartlepool après avoir perdu le siège au profit de la députée conservatrice Jill Mortimer. Angela Rayner, qui a depuis perdu son rôle de présidente, a déclaré à ITV News: “Le défi auquel nous avons été confrontés là-bas, c’était que le vote sur le Brexit s’était réuni au sein du parti conservateur, vous pouvez voir que le vote s’est déroulé directement là-bas. Ils ne pensaient pas. nous leur avons offert n’importe quoi, nous devons offrir quelque chose après Covid maintenant, qui parle de renouvellement dans nos régions.

«J’ai parlé du ton condescendant que nous avons parfois en fait, et je l’ai ressenti en tant que fille de la classe ouvrière. Nous ne voulons pas que les gens fassent des choses pour nous, ou nous disent quoi faire, nous voulons l’autonomisation faire les choses pour nous-mêmes. “

La présentatrice Hannah Miller a demandé: “Avez-vous eu le mauvais ton?”

Mme Rayner a poursuivi: “Je pense que parfois nous avons eu le mauvais ton, oui, je veux dire que nous devons avoir perdu.

«Ces gens n’ont pas encore senti qu’ils nous revenaient.

«Il y a des signes que les choses s’améliorent, j’ai été à la porte, les gens sont prêts à nous écouter, ils ont encore des inquiétudes, ils ne savent toujours pas ce que nous défendons.

«Vous savez que certaines personnes demandent ‘à quoi êtes-vous?’ et c’est le défi et pourquoi je voulais assumer un rôle de front et Keir était d’accord avec cela.

“Il ne s’agit pas seulement d’attaquer les conservateurs, mais de demander ce que nous ferions différemment?”

Lorsqu’on lui a demandé si elle faisait confiance au leader travailliste Keir Starmer, Mme Rayner a répondu «absolument».

Mais le Premier ministre, M. Johnson, a nargué Mme Rayner à propos de ses nouveaux emplois.

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Johnson a félicité sa collègue conservatrice Katherine Fletcher d’avoir appuyé une motion liée au discours de la reine avant de noter que le député de South Ribble était auparavant un guide de safari.

M. Johnson a poursuivi: “Elle sait dans toute fierté de lions, c’est le mâle qui a tendance à occuper le poste de titulaire, d’autorité nominale, mais la bête la plus dangereuse, le chasseur de prix de la meute est en fait la lionne.”

Un député a crié “elle est derrière vous” avec l’ancienne première ministre conservatrice Theresa May placée derrière M. Johnson.