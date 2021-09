Rayo Cantabria gagne 0-2 à Burgos Promesas et prend les trois points

in

26/09/2021 à 20h47 CEST

Les Rayo Cantabrie joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Cité sportive de Castañares. Les Promesses de Burgos Il est arrivé au match avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Cayon à la maison (0-1) et l’autre devant le Peña Sport à domicile (2-1). Du côté des visiteurs, le Rayo Cantabrie il venait de battre 1-0 dans son fief à Arènes de Getxo lors du dernier match disputé. Avec ce bon résultat, l’équipe de Santander est neuvième, tandis que le Promesses de Burgos est dixième à la fin du duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Rayo Cantabrie, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Dani Salas à la 32e minute, concluant la première période avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-temps du duel, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de Muriel près de la conclusion, à 87. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 0-2.

Avec ce résultat, les deux équipes restent à égalité à sept points au classement de la deuxième RFEF.

Les Promesses de Burgos affrontera le lendemain Rivière Sestao et le Rayo Cantabrie jouera contre lui Course Rioja.

Fiche techniqueLes promesses de Burgos :Lopez, Sahuquillo, Mota, Iván Serrano, Dani Burgos, Barahona, Montes, Conejo, Gabri, Pescador et NachoRayo Cantabrie :Moha, Gabi, Mirapeix, Simón, Juan Gutierrez, Gete, Izan, Yeray, Marcos Bustillo, Dani Salas et Dani GonzalezStade:Cité sportive de CastañaresButs:Dani Salas (0-1, min. 32) et Muriel (0-2, min. 87)