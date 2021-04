Rayo Cantabria prend les trois points contre l’UM Escobedo (0-2)

24/04/2021 à 20:55 CEST

le Rayo Cantabria a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui UM Escobedo ce samedi dans le Eusebio Arce. le UM Escobedo voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Sept villas par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Rayo Cantabria a remporté son dernier match à l’extérieur de la maison 1-2 dans la compétition contre le Gymnastique Torrelavega. Grâce à ce résultat, l’équipe de Santander est deuxième, tandis que le UM Escobedo il est sixième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Santander, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Gandarillas sèches à 32 minutes. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, ce qui a augmenté les différences établissant le 0-2 grâce au but de pénalité maximum de Mirapeix quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 44e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la UM Escobedo qui sont entrés dans le jeu étaient Ibargüen, Laro Setien, Hector, Dorronsoro Oui Rafa Escobedo remplacer Gonzalez, Victor, Samuel, Hector Oui Montiel, tandis que les changements dans le Rayo Cantabria Ils étaient Garcia, Le Ghzaoui, Villar, Château Oui Dani Gomez, qui est entré pour fournir Gandarillas sèches, Peine, Dani Gonzalez, Diego Campo Oui Obstacle.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été montrés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Alberto Gomez, Samuel, Montiel, Dani Oui Laro Setien et carton rouge à Laro Setien (2 jaunes). De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Gabriel Fernandez Oui Jorrin.

Avec ce résultat, le UM Escobedo reste avec 38 points et le Rayo Cantabria il monte à 52 points.

Le lendemain, le UM Escobedo sera mesuré avec le Cayon, tandis que l’équipe de Santander jouera son match contre le Gymnastique Torrelavega.

Fiche techniqueUM Escobedo:Ángel, Samuel (Hector, min 61), Mario, Montiel (Rafa Escobedo, min 80), Víctor (Laro Setién, min 61), Cobo, Arjona, Alberto Gómez, González (Ibargüen, min 61), Dani et Hector (Dorronsoro, min 74)Rayo Cantabria:Germán, Gutierrez, Mirapeix, Nacho Lorenzo, Gabriel Fernández, Diego Campo (Castillo, min 85), Dani Gonzalez (Villar, min 81), Gandarillas Seco (García, min 64), Peña (El Ghzaoui, min 81) ), Jorrin et Cañizo (Dani Gómez, min 85)Stade:Eusebio ArceButs:Gandarillas Seco (0-1, min.32) et Mirapeix (0-2, min.44)