Rayo Vallecano bat Almería par le minimum (0-1)

04/02/2021 à 23:05 CEST

le Éclair a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de vendredi dernier au Stade méditerranéen. le Almeria est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-3 contre le Malaga. Pour sa part, Vallecano Ray perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Sportif réel. Après le match, l’équipe d’Almeria est troisième à la fin du duel, tandis que le Éclair est sixième.

Lors de la première période, aucune des deux équipes n’avait raison face au but, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même résultat 0-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bébé sur le bord de la fin, à 89, terminant le temps fixé avec un score de 0-1 sur la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Almeria qui sont entrés dans le jeu étaient Brian Rodriguez, Francisco Villalba, Jorge Cuenca, Juan Villar et Joao Carvalho remplacer Corpas, Lucas Robertone, Samu, Umar Sadiq et José Carlos Lazo, tandis que les changements dans le Éclair Ils étaient Miguel Angel Guerrero, Yacine Qasmi, Bébé et Mario Suarez, qui est entré pour remplacer Antonin, Isi Palazon, Andres Martin et Oscar Valentine.

Au cours des 90 minutes de la réunion, dix cartes au total ont été montrées. le Almeria a dû faire face à la sanction de Lucas Robertone, Manu Morlanes, Ivanildo Fernandes, Corpas et Ivan Balliu avec un carton jaune et l’expulsion de Ivanildo Fernandes (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Alejandro Catena, Antonin, Oscar Valentine et Alvaro Garcia.

Avec cette victoire, le Vallecano Ray Il monte à 52 points et se place à la sixième place du classement, occupant une place d’accès aux éliminatoires pour la promotion en Première Division. Pour sa part, Almeria il reste avec les 60 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition, également avec une position d’accès à la promotion des séries éliminatoires en Première Division.

Le prochain engagement de la Deuxième Division pour le Almeria est contre lui Real Saragosse, Pendant ce temps, il Vallecano Ray fera face au Girona.

Fiche techniqueAlmeria:Volé Dimitrievski, Luis Advíncula, Alejandro Catena, Esteban Saveljich, Francisco García, Isi Palazon, Santi Comesana, Óscar Valentín, Álvaro García, Andrés Martín et AntonínVallecano Ray:Fernando, Ivan Balliu, Nikola Maras, Ivanildo Fernandes, Sergio Akieme, Corpas, Samu, Manu Morlanes, Lucas Robertone, Jose Carlos Lazo et Umar SadiqStade:Stade méditerranéenButs:Bébé (0-1, min.89)