Rayo Vallecano de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

Dix-sept ans après sa première rencontre avec Lionel Messi, Mauricio Pochettino s’apprête à l’entraîner. Le plus grand joueur de Barcelone met fin à ses 21 ans d’association avec le club et il semble que le Paris Saint-Germain soit sa prochaine étape. . – . Messi quitte Barcelone et se dirige vers le PSG de Pochettino […] More