Rayo Vallecano de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

31/03/2021 à 19:46 CEST

SPORT.es

LaLiga Smartbank c’est absolument déchirant. Alors, on en vient à ça journée 33 avec des résultats fous, une tête de série avec trois prétendants qui luttent pour rester en tête du classement tandis que ses trois autres poursuivants ont également de forts espoirs de se battre pour des positions de promotion directe face à d’éventuels faux pas de l’ennemi. Compte tenu de ces circonstances, la journée s’ouvrira le Almeria contre Vallecano Ray au Stade des Jeux Méditerranéens.

Le complexe local est situé dans le troisième position avec 60 points. Alors que, de leur côté, les visiteurs sont en le sixième, avec 49 points.

Les deux équipes commenceront leur combat pour remporter les trois points à la maison Vendredi 2 avril à 21 h 00. De plus, cette fois, il sera télévisé via but, donc il peut être apprécié en plein air. De même, il peut également être apprécié à travers Mitele Plus et Movistar La Ligue avec l’abonnement correspondant à ces plateformes.