Rayo Vallecano donne le coup d’envoi de la deuxième division contre Leganés

02/06/2021 à 21h00 CEST

le Foudre et le Léganes Ils débutent leur participation en deuxième division à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce jeudi à 21h00 le match correspondant à la première journée au stade Terrain de football de Vallecas.

le Rayon Vallecano Il s’est classé 7e de la phase régulière de la deuxième division la saison dernière avec 60 points et un bilan de 60 buts pour et 50 contre. Commencez cette nouvelle édition avec Andoni Iraola En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 35 footballeurs.

Quant à son rival, le Léganes Il a réussi à se hisser jusqu’à cette compétition l’an dernier, où il travaillera dur pour surprendre en qualifications. Commencez cette nouvelle saison avec Asier Garitano en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe de 35 joueurs.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Rayon Vallecano et les résultats sont deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Foudre. Le dernier match entre Foudre et le Léganes Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est terminé par un match nul 1-1.