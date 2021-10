Rayo Vallecano – Elche de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

10/12/2021

Les Rayon Vallecano et le Elche, dans le but de poursuivre Jour 9 de LaLiga Santander, ils mèneront une nouvelle dispute du tournoi national ce dimanche prochain au stade de Vallecas.

En premier lieu, les sites dirigés par Andoni Iraola sont positionnés à la 6ème place du classement avec 13 points et +5 dans le différentiel de buts et donc dans la zone Ligue Europa. En ce sens, son histoire par les records de la ligue une défaite contre Osasuna (1-0), une victoire sur Cadix (3-1), une victoire sur l’Athletic Club (2-1) et une victoire sur Getafe (3-0).

Quant à vos adversaires, L’équipe de Fran Escribá se situe à la quatorzième place du classement avec 9 points et -3 en différentiel de buts, c’est-à-dire dans la zone médiane du classement. De même, leurs récentes rencontres indiquent une conquête contre le Celta de Vigo (1-0), une défaite contre la Real Sociedad (1-0), une défaite contre Villarreal (4-1) et un match nul avec Levante (1-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre Rayon Vallecano et le Elche de la Jour 9 de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce Dimanche 17 septembre à 14h, et la rencontre peut être vue en Espagne à travers Movistar LaLiga.