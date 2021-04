Rayo Vallecano et Albacete se partagent les points et font match nul 2-2

26/04/2021 à 21:14 CEST

Le match joué ce lundi dans le Terrain de football de Vallecas et qui a fait face au Foudre et à Albacete il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. le Vallecano Ray est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Logroñés. Pour sa part, Albacete a remporté dans leur stade 1-0 leur dernier match de la compétition contre le CD Mirandés. Avec ce score, l’équipe de Vallecano a été placée en sixième position, tandis que le Albacete, pour sa part, est vingt-deuxième à la fin du duel.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Esteban Saveljich quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 2, terminant ainsi la première période avec le score de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Albacete, qui a mis les tables avec un objectif de pénalité maximum de Alvaro Jimenez à la 62e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe d’Albacete d’augmenter le score à la 73e minute grâce à un but de Manuel Fuster. Cependant, le Vallecano Ray a réussi l’égalité grâce à un objectif de De bébé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 87, concluant l’affrontement avec un résultat final de 2-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Foudre ils entrèrent Mario Suarez, Jonathan Montiel, Yacine Qasmi, De bébé Oui Andres Martin remplacer Oscar Valentine, Jose Angel Pozo, Antonin, Esteban Saveljich et Isi Palazon, Pendant ce temps, il Albacete a donné accès à Image de balise Daniel Torres, Alberto Benito, Diamanka, Ivan Kecojevic Oui Zozulya romaine pour Jean mvondo, Carlos Isaac, Alvaro Pena, Alfredo Ortuño Oui Eddy Israfilov.

Au cours des 90 minutes de jeu, sept cartes au total ont été vues. le Foudre a dû faire face à la sanction de Mario Suarez, Oscar Trejo, Isi Palazon, Jonathan Montiel Oui De bébé avec un carton jaune et l’expulsion de Mario Suarez avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Image de balise Daniel Torres.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Albacete il se situait à la vingt-deuxième place du tableau avec 33 points, occupant une place de descente vers le Second B. De son côté, le Vallecano Ray Avec ce point atteint, il a atteint la sixième place avec 57 points, en mesure d’accéder aux séries éliminatoires pour la promotion en Première Division, après le match.

Au prochain tour de la deuxième division, le Vallecano Ray jouera contre lui Sabadell à la maison, tandis que le Albacete affrontera dans sa querelle contre le Alcorcón.

Fiche techniqueVallecano Ray:Stole Dimitrievski, Luis Advíncula, Esteban Saveljich (Baby, min.77), Alejandro Catena, Francisco García, Isi Palazon (Andrés Martín, min.78), Óscar Trejo, Óscar Valentín (Mario Suárez, min.23), Álvaro García, Antonín (Yacine Qasmi, min 63) et José Ángel Pozo (Jonathan Montiel, min 63)Albacete:Tomeu Nadal, Carlos Isaac (Alberto Benito, min.76), Flavien-Enzo Boyomo, Nicolás Gorosito, Fran García, Álvaro Jiménez, Eddy Israfilov (Roman Zozulya, min.85), Jean Mvondo (Daniel Torres, min.46), Manuel Fuster, Álvaro Peña (Diamanka, min 80) et Alfredo Ortuño (Ivan Kecojevic, min 84)Stade:Terrain de football de VallecasButs:Esteban Saveljich (1-0, min.2), Álvaro Jiménez (1-1, min.62), Manuel Fuster (1-2, min.73) et Baby (2-2, min.87)