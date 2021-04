Rayo Vallecano Femenino reçoit Sevilla Femenino lors de la 27e journée

23/04/2021 à 16:45 CEST

Samedi prochain à 16h45 se jouera le vingt-septième match de la Primera Iberdrola, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Foudre et à Séville dans le Fondation de la ville sportive Foudre.

le Rayo Vallecano Femmes Il affronte le match de la vingt-septième journée voulant ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un match nul contre lui Espanyol Femmes lors de leur dernière réunion. De plus, les locaux ont gagné dans six des 26 matches disputés jusqu’à présent dans la Primera Iberdrola, avec une séquence de 27 buts en faveur et 48 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Séville Féminin Il a remporté la victoire contre le Atlético de Madrid Féminin lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec autant de Zenatha Coleman Oui Ana Franco, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Rayo Vallecano Femmes. Avant ce match, le Séville Féminin il avait gagné dans neuf des 26 matches disputés à Primera Iberdrola cette saison, avec un bilan de 32 buts en faveur et 38 contre.

En tant que local, le Rayo Vallecano Femmes Il a réalisé un bilan de cinq victoires, quatre défaites et trois nuls en 12 matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Aux sorties, le Séville Féminin a fait match nul trois fois au cours de ses 13 matchs joués, de sorte que les joueurs du Rayo Vallecano Femmes Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Rayo Vallecano Femmes et les résultats sont cinq victoires, une défaite et un nul pour les locaux. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Foudre. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en janvier 2021 et le résultat était un match nul (0-0).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de 11 points par rapport à la Rayo Vallecano Femmes. L’équipe de Carlos Santiso Il arrive au match en treizième position et avec 25 points avant le match. Pour sa part, Séville Féminin il compte 36 points et occupe la huitième place du classement.