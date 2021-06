Rayo Vallecano – Leganés : Une rivalité de couleur rouge-rouge récente

02/06/2021 à 21:23 CEST

Ronald Gonçalves

Avec lui Espanol et le Majorque déjà classé à la prochaine saison de LaLiga Santander, il ne reste plus qu’un siège à disputer. Cette position, comme chaque année, est contestée par les quatre clubs de LaLiga SmartBank qui a réussi à accéder à la ligue, parmi lesquels Rayo Vallecano et Leganés ils procéderont à leur confrontation demain.

Ainsi, l’histoire récente entre les deux équipes garde un bilan positif pour celles de Andoni Iraola: 8 victoires lors de ses 20 derniers rendez-vous. Relativement, les ‘pepineros’ ont réalisé 6 conquêtes contre les rayistas Oui avoir tiré un total de 6 foisCependant, en ce qui concerne les chiffres de la saison dernière, l’équipe de Asier Garitano est dans une meilleure position : une victoire et un nul.

LEGANÉS : MEILLEURS RÉSULTATS DANS LA LIGUE SMARTBANK 2020-2021

De même, les chiffres globaux de la campagne sont en faveur de ‘La Léga‘, Qui est-ce ils ont ajouté 21 victoires contre les 19 des franjirrojos. Même leurs clôtures de campagne offrent des dividendes favorables aux Léganes, car ils ont culminé avec 4 victoires et 4 nuls contrairement aux trois victoires, deux nuls et trois défaites du Rayon Vallecano.

Cependant, il existe un consensus sur le fait que le match sera extrêmement serré et, avec des probabilités élevées, ne laissera pas de définition claire au match aller. Par conséquent, le résultat devrait se produire lors du match retour, pour lequel le Foudre il se montre avec de meilleurs résultats dans la confrontation directe mais avec une performance moindre dans la perspective générale.