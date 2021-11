Rayo Vallecano, l’équipe qui reçoit le plus de pénalités en Liga

11/09/2021 à 20:09 CET

Le Rayo Vallecano d’Andoni Iraola est l’équipe de LaLiga qui a obtenu le plus de pénalités cette saison 2021/22 avec un total de six, devant Cadix (4) et Celta de Vigo (4). C’est aussi la deuxième équipe des cinq ligues majeures : avec le même nombre que l’AC Milan, seul Bologne en Serie A les surpasse avec un total de sept.

Les madrilènes, qui font partie des grandes sensations du championnat jusqu’à présent, a subi six lancers à 11 mètres, dont quatre se sont terminés au fond des filets. Dimitrievski a joué un rôle clé contre Barcelone et Getafe, où Memphis Depay et Enes Ünal, respectivement, ont commis une erreur et l’équipe a fini par prendre les trois points. Il a eu moins d’efficacité contre En-Nesiry, Oyarzabal, Roger Martí et Wilian José, contre lesquels il ne pouvait rien faire.

7/6 – Parmi les équipes des ligues européennes du Big-5, Bologne (7) et Milan (6) sont deux des trois, avec le Rayo Vallecano (6), à avoir subi plus de pénalités contre cette saison, toutes compétitions confondues. Négligent. pic.twitter.com/hZqhKcNBLx – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 8 novembre 2021

El equipo de Vallecas, pese a ello, mantiene una eficacia del 33,3%, el tercer mejor registro de LaLiga: tan solo el RCD Mallorca (50%), Celta de Vigo (75%) y Sevilla (100%) se sitúan Par dessus. Villarreal, Getafe, Deportivo Alavés et Grenade apparaissent également avec ce pourcentage. Les autres n’ont pour l’instant pu arrêter aucun de leurs penaltys : Cadix (4), Atlético de Madrid (3), Valence, Levante, Athletic Club, CA Osasuna et Real Sociedad (2) et Betis, Real Madrid et Elche ( 1) inscrivez-vous 0%.

El Rayo, l’une des révélations de la saison 2021/22

Les hommes d’Andoni Iraola ont atteint la troisième pause de sélection en tant que l’une des équipes à la mode de la Liga. Après avoir mis le Real Madrid dans les cordes au Santiago Bernabéu, l’équipe Rayista occupe une honorable sixième place avec 20 points sur 39 possibles : elle compte six victoires (toutes sauf l’Athletic Club à domicile), deux nuls et cinq défaites.

L’équipe de la capitale, bien qu’ayant marqué un point sur les six derniers possibles et faisant partie des nouveaux promus, est audacieuse, dynamique et tenace.. Vous savez déjà ce que c’est que de battre le FC Barcelone ou l’Athletic Club et reste l’une des grandes révélations avec la Real Sociedad, le Real Betis ou le CA Osasuna, qui ont réalisé des résultats plus que positifs en ce début de saison.