Rayo Vallecano – Mirandés est en danger par Covid

26/03/2021

À 11:09 CET

En ce moment, le différend de Rayo Vallecano – Mirandés prévu pour demain samedi est à l’antenne après que le club leonais a annoncé hier soir six résultats positifs pour COVID-19 lors des derniers tests PCR effectués sur des joueurs et des membres du personnel faisant partie de la première équipe. Ces résultats ont été transmis aux autorités sanitaires et à la Liga.

Les cas positifs sont en parfaite santé et restent isolés chez eux conformément aux protocoles établis par LaLiga et le CSD. De même, le Club reste en contact direct et en coordination avec ces entités, ainsi qu’avec les autorités sanitaires compétentes.

La situation est telle que le club a suspendu l’entraînement ce vendredi en attendant de nouveaux tests qui déterminent ce qu’il faut faire et s’ils se rendent enfin dans la capitale espagnole.

Il ne faut pas oublier que les règles de compétition de la deuxième division établissent que le match peut être joué tant qu’il y a un minimum de 13 joueurs autorisés à le faire. Si cela n’est pas possible, le report du match peut être demandé. Dans le cas de la deuxième division, deux reports sont autorisés tant qu’ils sont demandés avant le jour 34 de la compétition de ligue.