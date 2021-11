Rayo Vallecano organise une manifestation de 30 secondes pour mettre en évidence les mauvaises conditions de travail lors du match contre le Real Madrid Femenino

Les joueuses du Rayo Vallecano ont organisé une manifestation de 30 secondes au début du match d’aujourd’hui contre le Real Madrid Femenino pour souligner les mauvaises conditions de travail qu’elles ont dû endurer sous la direction du club.

Les footballeurs du Rayo tentent d’attirer l’attention sur ce problème depuis un certain temps.

Cela ne devrait pas échapper aux gens. Les joueurs du Rayo ont prévu une conférence de presse pour dénoncer leur club pour ne pas les inscrire à la sécurité sociale (une obligation) et offrir de mauvaises conditions de travail. Je vais essayer de traduire certains des points clés. https://t.co/F7dI12mvTZ – Om, j’ai une sous-pile Arvind (@OmVAsports) 19 août 2021

En août, ils ont tenu une conférence de presse mettant en évidence un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus :

Le club n’avait pas inscrit les joueurs à la sécurité sociale – une obligation légale. Les joueurs n’avaient pas pu parler avec le président pour exprimer leurs inquiétudes. Les joueurs voulaient avoir accès à la salle de sport de leur club, à des services médicaux de base, à une bonne physiothérapie et à de l’équipement. Les joueurs n’avaient pu passer qu’un seul test COVID-19 depuis le début de la pré-saison. Les joueurs n’avaient pas été autorisés à utiliser le parking du club comme l’équipe masculine.

Fin septembre, on a appris que les joueurs pourraient vivre dans la rue parce que le club refuse de payer leur loyer (Rayo a promis qu’ils le feraient).

RAYO FÉMININ

« Jugadoras del Rayo Femenino pueden acabar en la calle »

La situation dans el @RayoFemenino es insostenible.

El club no se está haciendo cargo del pago del alquiler de los pisos de las jugadoras de fuera de Madrid.https://t.co/4E8XoQHQVN – Matagigantes.NET (@matagigantesNET) 30 septembre 2021

La question de l’insuffisance de l’assistance médicale a de nouveau été soulevée :

Rayo n’a pas de kiné. Si l’un de leurs joueurs est gravement blessé, ils s’adressent au staff médical de l’équipe adverse pour obtenir de l’aide. Vous ne pouvez pas inventer ça. pic.twitter.com/OeCsHX28D3 – Om, j’ai une sous-pile Arvind (@OmVAsports) 4 octobre 2021

Et, aujourd’hui, les joueurs du Rayo ont souligné leur situation difficile en refusant de jouer pendant 30 secondes pour commencer le match. Le Real Madrid a obligé et s’est également arrêté par solidarité.

Après le match, des joueurs comme Pilar García se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs plaintes de manière plus formelle :

Traduction des points clés:

Les joueurs n’ont pas d’équipement sportif de base ni de salle de gym pour s’entraîner. Les joueurs n’ont pas de services médicaux, de médecin ou de kinésithérapeute. L’équipe n’a pas de délégué, ce qui est nécessaire pour la gestion des différents aspects quotidiens [added context: a delegate is a common role within teams that takes care of bureaucratic procedures, such as communicating substitutes to the referee during a match and so on]. Il est généralement entendu que vous devez planifier à l’avance les voyages et les repas. Ce n’est pas juste que l’équipe ne connaisse pas cette logistique un jour avant de voyager. Il n’y a pas d’accès au stationnement pour l’équipe, qui est fourni à la section des hommes. Le club ne paie pas de loyer pour les joueurs et certains d’entre eux ont été laissés à la rue. Les joueuses ne reçoivent pas de bulletins de salaire et sont toujours payées une semaine après la fin du mois, contrevenant aux articles 29 et 30 de la convention collective des footballeurs de la première division du football féminin. Ce problème a déjà été communiqué au club par l’AFE (Association des footballeurs espagnols) exigeant une action immédiate. Si cela n’est pas réglé, il y a toujours l’autorité du travail à qui s’adresser.

Le combat de Rayo pour la décence élémentaire – sans parler du respect des obligations légales – n’est qu’un autre exemple de ce que les footballeuses doivent subir régulièrement juste pour jouer au football. Cependant, leur situation est également quelque peu unique.

Rayo a une culture de supporters ouvertement de gauche et les supporters ont souvent critiqué leur président et leurs dirigeants, qui, selon eux, contredisent directement les valeurs antifascistes et sociales du club, en particulier en ce qui concerne Rayo Femenino.

Quelle que soit la politique en jeu, il est clair que le Rayo Vallecano a refusé de remplir ses obligations et que l’équipe féminine mérite bien mieux.