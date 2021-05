Rayo Vallecano remporte la victoire contre le Real Oviedo avec une victoire (4-1)

20/05/2021

le Foudre a montré sa meilleure version après avoir battu 4-1 à Oviedo lors de la réunion tenue dans le Terrain de football de Vallecas ce jeudi. le Vallecano Ray est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le CF Fuenlabrada. Pour sa part, Vrai Oviedo a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Malaga dans son stade et le Sabadell à domicile, 1-0 et 2-1 respectivement. Avec ce résultat, l’ensemble Vallecano est septième, tandis que le Oviedo il est le douzième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Vallecano, qui a débuté au Terrain de football de Vallecas grâce à un objectif de Santi Comesana dans la minute 8. Mais plus tard, le Vrai Oviedo réagi et égalisé le concours avec un peu de Gustavo Blanco à la 27e minute. Cependant, l’équipe locale a pris les devants en portant le score à 2-1 grâce à un but de Isi Palazon dans la minute 38. Après un nouveau coup augmenté le score du Vallecano Ray, qui a augmenté les différences établissant 3-1 grâce à un but de onze mètres Yacine Qasmi peu de temps avant la fin, en particulier en 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 3-1.

En seconde période est venu le but pour lui Vallecano Ray, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival au moyen d’un but dans son propre but de Lucas Godson à 70 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 4-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Vallecano Ray a donné accès à Antonin, Andres Martin, Mario Suarez, Emiliano Velazquez Oui Jose Angel Pozo pour Yacine Qasmi, Isi Palazon, Santi Comesana, Esteban Saveljich Oui Oscar Valentine, Pendant ce temps, il Oviedo a donné accès à Borja Sanchez, Marco Sangalli Fuentes Oui Rodri pour Samuel Obeng, Viti Oui Borja Valle.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Esteban Saveljich Oui Oscar Valentine par le Foudre déjà Edgar Gonzalez par l’équipe d’Oviedo.

Avec cet écran brillant, le Vallecano Ray Il compte déjà 64 points en deuxième division et se place à la septième place du classement. Pour sa part, Vrai Oviedo reste avec 50 points avec lesquels il a affronté ce quarantième jour.

Le lendemain de la compétition, le Vallecano Ray jouera contre lui Castellon à la maison, tandis que le Vrai Oviedo affrontera dans sa querelle contre le CD Mirandés.

Fiche techniqueVallecano Ray:Joan Femenias, Diegui, Alejandro Arribas, Carlos Hernández, Lucas Ahijado, Viti, Edgar González, Jimmy, Samuel Obeng, Gustavo Blanco et Borja ValleVrai Oviedo:Luca Zidane, Luis Advíncula, Alejandro Catena, Esteban Saveljich, Francisco García, Álvaro García, Óscar Valentín, Santi Comesana, Óscar Trejo, Isi Palazon et Yacine QasmiStade:Terrain de football de VallecasButs:Santi Comesana (1-0, min.8), Gustavo Blanco (1-1, min.27), Isi Palazon (2-1, min.38), Yacine Qasmi (3-1, min.45) et Lucas Ahijado (4-1, min. 70)