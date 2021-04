Rayo Vallecano, sur une lancée à bon prix

13/04/2021 à 14:09 CEST

LaLiga SmartBank est entré dans la dernière étape de la saison et les positions de promotion sont brûlantes. Rayo Vallecano est sur une lancée et il semble qu’ils ont les playoffs assurés et, devant, ils auront des Mirandés, ce qui n’est pas dans un très bon moment.

Les hommes d’Anduva n’ont remporté qu’un seul match sur les cinq derniers et ils ne trouvent pas leur meilleure version. Ils sont dans le no man’s land et sont passés de la lutte pour entrer dans les séries éliminatoires à pratiquement à court de buts.. Malgré cela, si vous pensez qu’ils vont gagner, vous payez 4.

Rayo Vallecano, quant à lui, est sur une lancée. Ils ont ajouté 12 points sur les 15 derniers et sont venus de battre Gérone et Almería, deux rivaux des meilleurs de la deuxième division. Que les hommes d’Andoni Iraola remportent la victoire est payé à 1,9.

De plus, il est vrai que les dernières victoires des franjirrojos ont été au minimum, mais Mirandés est une équipe qui n’a pas sa meilleure vertu en défense. Pour cette raison, nous pensons que cela peut être une bonne option pour Rayo de marquer plus d’un but de 2,35.

Pour cette même raison, nous espérons que ce sera un match avec de nombreux buts, puisque les locaux ont également des erreurs de défense impardonnables. Qu’il y en a +2,5 tant est payé pour 2,55.

Majorque peut gagner LaLiga SmartBank

Laissant de côté le duel entre Rayo Vallecano et Mirandés, nous vous apportons un quota qui peut être intéressant sur le long terme. Tout indique que le vainqueur final de LaLiga SmartBank sera entre l’Espanyol et Majorque. Les perroquets sont en tête avec deux points d’avantage, mais la distance n’est pas tant pour justifier le quota de Majorque, qui est payé à 2,75.