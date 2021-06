Rayo Vallecano va exercer l’option d’achat de Fran García

Depuis qu’il a obtenu son diplôme de Castilla l’année dernière, Fran García s’est bien amusé au Rayo Vallecano en deuxième division. Il a d’abord souffert d’une grave blessure et a raté beaucoup de minutes pour l’équipe madrilène, mais dès qu’il a retrouvé la forme, il a consolidé sa place au sein de l’équipe et est devenu l’un des joueurs vedettes. L’arrière gauche a joué un rôle essentiel dans la promotion du Rayo via les barrages et a été couronné joueur de la saison du club après ses performances impressionnantes. Maintenant, selon divers médias à Madrid, il semble que Rayo souhaite déclencher une option d’achat incluse dans le prêt avant sa prochaine campagne en Liga.

Pour le Real Madrid, cela devrait signifier un financement supplémentaire ajouté au pot désespéré. Alors que Fran ferait en fait une bonne option de sauvegarde à l’arrière gauche si l’espace de l’équipe devait émerger, il est plus que probable qu’une clause de rachat sera insérée dans tout type d’accord. Cela signifie que s’il devait réussir une saison au plus haut niveau en Liga, la porte du retour serait grande ouverte. Le Real Madrid a toujours des options talentueuses pour ce rôle de remplaçant si nécessaire, l’arrière gauche actuel de Castilla, Miguel Gutiérrez, faisant déjà ses preuves dans une première équipe. Cette décision serait probablement le meilleur résultat pour toutes les parties impliquées à l’heure actuelle, et confirme qu’un autre produit La Fabrica exercera son métier au plus haut niveau dans quelques saisons après avoir volé le nid. Ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons Fran García dans un maillot du Real Madrid.