Rayo Vallecano vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, Aperçu, Comment regarder, Compositions, Prédiction de score

Rayo Vallecano (7e, 16pts) vs FC Barcelone (9e, 15pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du mardi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 11e journée

Outs et doutes de Barcelone: Frenkie De Jong, Pedri, Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort), Ansu Fati (doute)

Rayo Outs & Doutes: Martín Merquelanz (sort)

Date/Heure: Mercredi 27 octobre 2021, 19h CET (Barcelone), 18h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 13h HE, 10h PT (USA), 22h30 IST (Inde)

Lieu: Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Espagne

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz

VAR: Juan Martínez Munuera

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 1 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une douloureuse défaite contre le Real Madrid à El Clásico dimanche, Barcelone est de retour sur la route pour un voyage en Liga en milieu de semaine dans la capitale espagnole alors qu’il affronte le Rayo Vallecano au Campo de Vallecas.

Le Barça a joué aussi bien qu’il a pu dimanche mais n’était toujours pas assez bon pour vaincre une mauvaise équipe madrilène, ce qui montre que les choses ne vont vraiment pas bien pour les Blaugrana. Même s’il a entraîné un bon match dans le Clásico, Ronald Koeman continue d’inspirer très peu de confiance et l’équipe a du mal à marquer et à créer.

La défense a également été suspecte, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour un match contre l’une des équipes les plus divertissantes de la ligue. Si vous n’avez pas fait attention, Rayo a pris d’assaut la Liga depuis son retour en première division, et bien qu’ils ne soient pas aussi fous et amusants qu’ils l’étaient sous le légendaire Paco Jémez à l’époque, ils restent concentrés sur l’attaque et donner à leurs fans beaucoup de plaisir sous Andoni Iraola.

Le Rayo a marqué 17 buts en 10 matchs jusqu’à présent, deux de plus que le Barça, et bien qu’ils aient fait la plupart de leurs dégâts contre les équipes de la moitié inférieure du tableau, ils gagnent les matchs qu’ils sont censés gagner pour rester dans la division. Ils font également avec style et s’engagent à attaquer, peu importe qui ils affrontent, ce dont aucun fan ne se plaindra jamais.

Ils peuvent être trop ouverts contre des équipes plus talentueuses et le Barça aura plus d’occasions de marquer que contre le Real Madrid, et l’espoir est que les attaquants auront leurs chaussures de but cette fois. Ce fut une égalité très difficile en Copa del Rey la saison dernière, et cette fois-ci, le stade sera rempli de grands fans qui seront à la recherche d’un autre résultat célèbre dans ce qui a été un brillant début de campagne pour le Rayo.

Le Barça doit reprendre rapidement le chemin de la victoire pour rebondir après la défaite du week-end, et battre une bonne équipe du Rayo sur la route sera un important regain de confiance.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, García, Piqué, Alba ; Roberto, Busquets; Gavi, Coutinho, Memphis ; Agüero

Rayon (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Garcia; Valentin, Comesana ; Palajón, Trejo, García; Falcao

PRÉDICTION

Rayo attaquera et essaiera de marquer, et ils laisseront des espaces à exploiter par le Barça : 3-1 aux visiteurs dans un match amusant et divertissant.