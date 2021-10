Rayo Vallecano vs Barcelone, La Liga: blog en direct, mises à jour, objectifs, faits saillants

BIENVENUE AU CAMPO DE FÚTBOL DE VALLECAS!!! La maison confortable du Rayo Vallecano est le théâtre d’un grand match de Liga entre les hôtes et Barcelone, qui entrent dans celui-ci à la suite d’une douloureuse défaite à El Clásico et doivent rebondir rapidement. Mais Rayo a été brillant jusqu’à présent cette saison et s’avérera un test très difficile, et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action dans ce qui promet d’être amusant. Vamos !

ALIGNEMENTS

BARCELONE

Onze de départ : Ter Stegen ; Roberto, García, Piqué, Alba ; Nico, Busquets ; Destin, Coutinho, Memphis ; Agüero (4-2-3-1)

Banc : Neto (GK), Peña (GK), Lenglet, Umtiti, Mingueza, Balde, Puig, Gavi, Demir, L. De Jong

RAYO VALLECANO

Onze de départ : Dimitrievski ; Balliu, Saveljich, Catena, F. García; Valentin, Comesaña; Palazón, Trejo, A. García; Falcao (4-2-3-1)

Banc : Zidane (GK), Maras, Hernández, Mario, Nteka, López, Ciss, Pozo, Bebé, Martín, Guardiola, Rodrigues

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 11e journée

Date/Heure: Mercredi 27 octobre 2021, 19h CET (Barcelone), 18h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 13h HE, 10h PT (USA), 22h30 IST (Inde)

Lieu: Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Espagne

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz

VAR: Juan Martínez Munuera

