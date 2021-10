Rayo Vallecano vs Barcelone, Liga: score final 1-0, l’horrible Barça manque des chances en or en seconde période, perd sur la route

Barcelone a perdu un troisième match de Liga au cours des quatre derniers et continue d’avoir l’air impuissant sous le manager Ronald Koeman grâce à une défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano à Madrid mercredi soir. Le Barça a été dominé en première mi-temps, a raté quelques occasions en or en seconde et n’a pas pu trouver le moyen de marquer contre une équipe nouvellement promue, offrant un nouveau plus bas dans une saison vraiment déprimante.

PREMIÈRE MOITIÉ

Une équipe était dominante, offensive, compétitive, agressive, cherchant à gagner chaque duel et à marquer autant de buts que possible. L’autre était Barcelone. Il est remarquable de voir à quel point l’écart entre les deux équipes était important en première mi-temps, et Rayo était la meilleure équipe du début à la fin. Ils avaient plus d’idées sur le ballon et n’ont presque jamais souffert défensivement, tandis que le Barça semblait indifférent et sans aucune intention de gagner le match.

Le Barça était lent en possession et a facilement perdu les ballons au milieu de terrain, ce qui a permis au Rayo de créer ses meilleures chances, et c’est ainsi qu’ils ont également marqué leur but : après que Sergio Busquets ait mis une éternité à faire une passe et ait perdu le ballon contre Óscar Trejo, Radamel Falcao a été joué au but et a montré qu’il est toujours un excellent attaquant, coupant son pied gauche loin de Gerard Piqué et trouvant le coin inférieur avec une finition douce.

Les visiteurs ont créé leur seule opportunité de la mi-temps grâce à un brillant mouvement individuel de Memphis Depay, qui s’est éloigné de son défenseur et a joué un magnifique centre à Sergiño Dest qui était tout seul à trois mètres du but sans personne devant lui. .. et a envoyé le ballon au-dessus de la barre.

À la mi-temps, le Barça était dominé dans tous les aspects du jeu et méritait de perdre. Beaucoup de choses devaient changer pour qu’ils aient une chance en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a réagi en seconde période avec plus d’intensité et d’intention offensive, et les Blaugrana ont eu trois grosses occasions dans les 15 premières minutes de la période : Nico González a raté un tête-à-tête avec le gardien, et Sergio Agüero a eu deux marques Agüero chances à l’intérieur de la surface mais n’a pas pu marquer non plus.

Les visiteurs ont continué à attaquer et à chercher l’égalisation et ont obtenu une occasion en or lorsque Memphis a effectué une course en solo et a été renversé dans la surface par Valentin. Le Néerlandais est généralement automatique sur place, mais il a choisi la mauvaise nuit pour tirer un penalty vraiment horrible et Dimitrievski a effectué l’arrêt.

Le Barça avait encore 20 minutes pour essayer de marquer après le penalty raté, mais le désespoir était déjà là et les Blaugrana ne pouvaient faire preuve d’aucun équilibre ni créativité avec le ballon, tandis que le Rayo n’attendait qu’une dernière chance de mettre fin au match. .

Malgré HUIT MINUTES de temps additionnel, le Barça n’a pas réussi à créer une chance d’égaliser dans les derniers instants et le coup de sifflet final est venu donner au Rayo une victoire célèbre devant le public local.

C’est une autre nuit déprimante pour le Barça et Ronald Koeman ne devrait pas arriver à l’aéroport de Barcelone en tant que manager, mais nous savons tous que cela va arriver, alors à quoi bon s’en soucier.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Garcia; Valentin (Mario 90’+2), Comesaña (López 63′); Palazón, Trejo (Ciss 76′), García; Falcao (Nteka 76′)

But : Falcao (30′)

Barcelone: Ter Stegen; Roberto (Demir 60′), Piqué, García, Alba ; Nico (L. De Jong 84′), Busquets ; Dest, Coutinho (Gavi 74′), Memphis ; Agüero

Objectifs : Aucun