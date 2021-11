Rays cherche à prolonger son contrat avec Wander Franco

Les Rayons de Tampa Bay Ils veulent étendre les Contrat du dominicain Balade franco, qui vient de faire ses débuts dans les ligues majeures-MLB 2021.

Selon Yancen Pujols, les Tampa Rays ont approché Wander Franco pour prolonger son contrat, il s’agirait d’une offre similaire à celle acceptée par Ronald Acuña Jr. par les Braves d’Atlanta alors qu’il n’avait que deux saisons dans la ligue. .

Cependant, Ronald’s était pour environ 100 millions de dollars et il est indiqué que Wander Franco’s plane sur 150 millions de dollars pour x nombre de saisons.

Des sources disent à @ElCaribeRD que les Tampa Rays veulent sécuriser à long terme le Dominicain Wander Franco. L’offre est supérieure au pacte signé par Ronald Acuña Jr. en 2019. Les rapports indiquent qu’elle passe de 150 millions de dollars à près de 200 millions de dollars. – Yancen Pujols (@YancenPujols) 18 novembre 2021

Franco, qui a été répertorié comme le meilleur espoir de la MLB pendant deux saisons consécutives, a fait ses débuts un peu tard dans la saison 2021 et était toujours finaliste pour la recrue de l’année dans la Ligue américaine.

Les chiffres de Franco en 2021.

Franco, 20 ans, a joué 70 matchs, 288 AVG, 7 circuits, 18 doubles, 5 triples, 2 buts volés, 24 BB, 281 au bâton, 39 points produits, 347 OBP, 463 SLUG et 81 coups sûrs.

Quel était le contrat que Ronald a signé ?

Acuña a signé pour 8 saisons et 100 millions de dollars, vise à être joueur autonome à 32 ans au cas où les Braves opteraient pour les deux options de contrat dont il dispose à la fin.

Ronald Acuña Jr. a également signé cette prolongation en tant que garçon de 21 ans ouvrant presque sa deuxième saison dans les majors, il venait de remporter la recrue de l’année en Ligue nationale contre Juan Soto.

Le cas de Ronald et Franco est très différent, le Vénézuélien a signé pour seulement 100 000 dollars quand il était jeune, ses poches n’étaient pas pleines et il devait assurer sa famille. Cependant, Franco a signé pour une obligation de près de 4 millions de dollars et est actif dans les majors.