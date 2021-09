Rayshard Brooks Estate poursuit Atlanta et les flics pour sa mort par balle

in

Rayshard Brooks‘ veuve veut que quelqu’un paie pour sa mort par balle … alors elle poursuit la ville d’Atlanta et les 2 policiers impliqués dans l’incident qui l’a tué.

Tomika Miller vient de déposer une plainte au nom de la succession de Rayshard … affirmant que la mort par balle de son défunt mari dans un parking de Wendy’s le 12 juin 2020 était “insensée et injustifiée”.

Selon le procès, obtenu par TMZ, Tomika affirme que Rayshard est resté “calme, poli, cordial et coopératif” avec les flics au cours d’une interaction de 41 minutes jusqu’à ce que l’officier Garrett Rolfe a commencé à menotter Brooks pour l’arrêter et l’a jeté au sol.

Dans le costume, Tomika revendique l’autre flic, Devin Brosnan, puis a menacé Rayshard avec un Taser alors qu’il était au sol… même si elle prétend que Brosnan n’avait pas suivi le cours obligatoire de certification Taser du service de police.

Tomika affirme que Rayshard s’est levé tout en étant menacé et a pris le contrôle du Taser de Brosnan … et c’est à ce moment-là que Rolfe a attrapé son propre Taser et a tiré sur Rayshard avec les fléchettes Taser.

Dans les documents, Tomika affirme que Rayshard a tourné le dos aux flics et a commencé à s’enfuir après avoir été tasé, Rolfe le poursuivant et tirer 3 balles de son arme, dont 2 ont frappé Brooks dans le dos et l’ont fait s’effondrer au sol.

Tomika affirme que les flics n’ont pas prodigué d’aide médicale à Rayshard après lui avoir tiré dessus, et à la place, Rolfe est allé et a donné un coup de pied à Brooks.

Dans son procès, Tomika affirme que Rolfe a agi avec une véritable méchanceté et dans l’intention de blesser Rayshard en utilisant une force mortelle et excessive.

La veuve de Rayshard affirme que les officiers ont agi avec une indifférence délibérée en ne fournissant pas d’aide médicale après lui avoir tiré dessus.

Dans les documents, Tomika blâme également la ville d’Atlanta, affirmant que son service de police n’a pas formé et supervisé de manière adéquate ses agents … et elle les poursuit tous pour des dommages non spécifiés.