Raytheon Technologies envoie Oxy Trucks de Collin Aerospace pour aider les efforts de secours du COVID-19 en Inde

Les stations-service ont été chargées dans les avions de l’armée de l’air indienne en Allemagne et viennent d’atterrir à l’aéroport de Hindon. Image: Raytheon Technologies

La Croix-Rouge indienne recevra bientôt les stations de remplissage d’oxygène mobiles OxyTruck, produites par l’unité Collins Aerospace de Lübeck, en Allemagne. Le fabricant américain de défense Raytheon Technologies Corp., société mère de Collins Aerospace, modernise ces stations de remplissage d’oxygène mobiles OxyTruck, qui ont la capacité de transporter environ 270 000 litres d’oxygène.

Ceux-ci ont déjà atterri à la Hindan Air Force Station et seront remis à la Société de la Croix-Rouge indienne qui les remettra ensuite aux hôpitaux pour qu’ils soient connectés aux conduites d’alimentation en oxygène des hôpitaux et aider à remplir les bouteilles d’oxygène portables.

Ceux-ci sont normalement utilisés par les forces militaires pour déposer les systèmes d’oxygène des avions, et maintenant, après la modernisation, ces camions qui ont été modifiés pour un usage civil ont été transportés d’Allemagne en Inde par l’armée de l’air indienne (IAF).

Image: Raytheon Technologies

Samit Ray, directeur régional des affaires gouvernementales pour l’Asie du Sud-Est, Raytheon Technologies Corporation, déclare: «Raytheon Technologies, avec le soutien de Collins Aerospace, fournit des stations de remplissage d’oxygène mobiles OxyTruck. Les stations-service ont été chargées dans les avions de l’armée de l’air indienne en Allemagne et viennent d’atterrir à l’aéroport de Hindon. Nous déchargons les camions ici aujourd’hui et nous les remettrons sous peu à la Croix-Rouge.

«Nous nous sentons responsables et heureux de faire notre part et de contribuer à la gestion de la situation actuelle du COVID-19 en Inde. Nous espérons qu’avec cette contribution, ainsi que nos dons récents d’EPI, de concentrateurs d’oxygène et d’aide financière, nous pourrons apporter un certain soulagement aux personnes qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

Image: Raytheon Technologies

Selon une note officielle publiée par la société mère, Troy Brunk, président d’Interiors pour Collins Aerospace, a déclaré: «Ce n’est qu’une façon immédiate de contribuer à faire une différence significative dans cette crise.»

Par Wadhawan, directeur général et responsable du site de Collins Aerospace, à Bengaluru, déclare: «En cette heure de crise, notre société démontre son soutien à nos employés, clients et fournisseurs à travers l’Inde. En plus du don d’OxyTruck, Collins Aerospace a fourni d’importants dons en argent à des organisations locales dans le besoin. »

Image: Raytheon Technologies

Qu’est-ce que Raytheon Technologies et ses entreprises ont donné de plus?

Selon la note de la société, environ 1,2 million d’équipements de protection individuelle et le financement de 1 000 concentrateurs d’oxygène. Et, aussi, faire des contributions financières aux organisations de secours locales.

La société basée aux États-Unis, dans le but d’aider les organisations à but non lucratif soutenant le travail de secours du COVID-19 en Inde, a décidé d’égaler les dons des employés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.