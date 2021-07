Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​: taille 65 % et technologie sans fil ultra-rapide

Conçu pour ceux qui veulent un look épuré et minimaliste, ou ceux qui veulent économiser de l’espace dans leur aire de jeux.

Le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​est un clavier de jeu de taille 65% avec des touches pleine hauteur, un ensemble de touches fléchées et de navigation pour une convivialité maximale, ainsi que la technologie Razer HyperSpeed. En conservant les fonctionnalités et en ajoutant la technologie sans fil HyperSpeed ​​rapide pour une connectivité sans fil transparente et à faible latence dans un facteur de forme compact, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​est le clavier de jeu et d’usage général idéal pour toute configuration d’espace, y compris dans le le plus petit.

La liberté par la forme

Avec un facteur de forme compact et peu encombrant, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​conserve vos touches les plus fréquemment utilisées de la disposition alphanumérique standard, avec une disposition de touches compacte et intelligente qui minimise l’espace. En conservant le jeu de flèches dédiées et en déplaçant le groupe de touches de navigation sur le côté du clavier, les utilisateurs pourront accéder facilement aux fonctions les plus utilisées d’un clavier pleine taille disponibles via les touches secondaires.

Clé USB multi-appareils

Pour répondre aux demandes de configurations sans câble minimalistes, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​utilise le dongle USB multi-appareils avec la technologie Razer HyperSpeed ​​​​Wireless, permettant à plusieurs claviers et souris Razer d’être connectés à un PC sur un seul USB- dongle. Avec la prise en charge multi-appareils HyperSpeed ​​déjà intégrée dans une large gamme de produits Razer HyperSpeed ​​​​Wireless, le nouveau dongle permet de créer plus d’ordre sur le bureau et d’économiser sur l’utilisation des ports USB sur le PC.

Le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​prend également en charge la connexion Bluetooth, vous permettant de basculer de manière transparente la connexion entre jusqu’à trois appareils appariés. L’ensemble est livré avec un câble USB-C pour plus d’options de connectivité, permettant au clavier d’être utilisé et chargé en même temps, avec une charge complète pouvant durer jusqu’à 200 heures.

Emballé avec la technologie de jeu

Conçu comme un clavier compact, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​​​est toujours doté de la technologie de commutation renommée et leader du marché de Razer. Disponible en interrupteurs jaune, jaune et silencieux, ainsi qu’en interrupteurs vert, tactile et audible pour un son satisfaisant. Le clavier dispose également d’un éclairage Razer Chroma RGB individuel sur chaque touche, avec des touches ABS à double couche plus résistance et des parois latérales extra-épaisses, offrant une durabilité et une longévité maximales pour une expérience de frappe premium.

Doté de la technologie sans fil HyperSpeed, dans un format élégant de 65 %, le Razer V3 Mini HyperSpeed ​​​​est le clavier de jeu sans fil parfait pour n’importe quel espace et suffisamment polyvalent pour toutes les configurations et une utilisation quotidienne.

Autres détails

Cycle de vie de 80 millions de frappes. Technologie d’éclairage Razer Chroma RGB, pour des effets personnalisables avec plus de 16,8 millions d’options de couleurs. Mémoire interne et cloud hybride (jusqu’à cinq profils) Personnalisation via Razer Synapse 3. N-key roll-over. Touches entièrement programmables avec enregistrement de macro en direct. Option de mode de jeu. Ultrapolling 1 000 Hz. Construit en aluminium.

www.razer.com

189 euros