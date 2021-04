Razer Blackwidow V3 Review: la bête se modernise

19/04/2021 à 20:19 CEST

Razer est la principale marque de style de vie de jeu pour une raison en particulier: prenez soin de vos produits au maximum. La célèbre marque lance à chaque instant des révisions de ses claviers, et dans ce cas, c’est au tour de l’un des joyaux de la couronne: le Razer Blackwidow V3.

Ainsi, sachant que la gamme Blackwidow est toujours un vrai succès, la nouvelle version avec commutateurs est lancée Vert Razer Oui Jaune avec des finitions et une qualité irréprochable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Razer Blackwidow, rejoignez-nous dans cette revue pour découvrir ses atouts.

À LA DÉCOUVERTE DU RAZER BLACKWIDOW V3

Comme toujours, la première chose que nous rencontrons est la boîte en carton classique des claviers de la marque, avec des couleurs en noir et vert. La boîte comprend le Razer Blackwidow V3, une brochure avec quelques mots du fondateur de la marque, le manuel d’instructions et les autocollants typiques avec le triple serpent de la marque.

Si on passe à ce qui nous intéresse vraiment, on constate que le Razer Blackwidow V3 a un Design sobre et simple typique de la marque, avec de fantastiques finitions noires, un châssis supérieur en aluminium et un fond en plastique ABS correspondant aux clés à double injection qui ne s’usent jamais. Le clavier est lourd, environ un kilo, et possède 104 touches. Dans d’autres périphériques, la lourdeur est quelque chose de négatif, mais dans ce cas le contraire, car ce que l’on recherche d’un clavier mécanique, c’est qu’il soit robuste.

Les touches sont les touches habituelles, y compris une touche Fn qui, si nous les appuyons, nous pouvons accéder aux touches spéciales qui Ils se trouvent dans F9, F10, F11 et F12. À côté, nous trouvons la roue du volume.

Si nous parlons d’éclairage RVB, nous savons très bien que les lumières seront d’une grande qualité. Si nous ajoutons à cela le utilisation classique de Razer Synapse, le clavier devient entièrement configurable à la fois dans sa section d’éclairage et dans d’autres aspects tels que les macros.

Si on retourne le clavier, on trouve deux pieds avec des caoutchoucs antidérapants et deux pieds élévateurs pour donner de la hauteur au clavier si on le préfère ainsi. La connexion se fait via USB avec un câble de haute qualité car il est maillé.

Bref, le clavier est très agréable, et surtout il est confortable, robuste, fiable, et avec une apparence vraiment sobre (quelque chose que, j’apprécie du moins).

INTERRUPTEURS DE HAUTE QUALITÉ: NIHIL NOVUM SUB SOLEM

Rien de nouveau sous le soleil, Razer a ses propres commutateurs créés avec sa propre technologie et généralement ils sont le meilleur du marché. Nous avons testé les commutateurs verts, bien qu’ils puissent également être achetés avec les commutateurs jaunes. Le son est incroyable, très fort oui, mais c’est quelque chose que vous attendez lorsque vous achetez un clavier mécanique. Pour être franc, j’aime vraiment ça.

Si ce que vous recherchez est un Interrupteur plus silencieux, les jaunes sont sûrement pour vous, car ils sont plus rapides et n’ont pas cette caractéristique de son cliquable du vert.Les deux commutateurs ont une demi-vie de 80 millions de frappes. Les claviers mécaniques sont souvent méfiants en raison de leur durée de vie plus courte que les claviers à membrane. Quelque chose qui a été corrigé au fil du temps pour s’améliorer considérablement.

De plus, entre autres, il dispose d’un antighosting complet, ce qui lui permettra de reconnaître toutes les touches que nous jouons simultanément grâce à la technologie Rollover N-Key. La fréquence d’interrogation est de 1000 Hz, donc le temps de réponse lorsque vous appuyez sur est ultra rapide.

LE MEILLEUR LOGICIEL DU MARCHÉ

Le clavier Razer Blackwidow utilise le logiciel Razer Synapse 3, probablement le meilleur logiciel du marché pour nos claviers. Vous permet d’enregistrer jusqu’à 4 profils d’utilisation différents, de modifier toutes les fonctions de toutes les touches du clavier et activer le mode jeu. De plus, nous pouvons attribuer la technologie Hypershift à l’une des touches, pour donner une autre fonction à cette touche.

Grâce à Razer Synapse 3, nous contrôlons également l’éclairage, avec différents profils qui ajoutent des effets rapides très efficaces. Bien que personnellement pour moi J’aime plus le laisser avec des couleurs plates. Le vert a fière allure.

CONCLUSIONS

Le nouveau Razer Blackwidow 3 est une nouvelle mise à jour de ce clavier prestigieux. Peut-être que le seul inconvénient qui peut être supprimé est qu’il y a déjà très peu de choses à améliorer, car il est vraiment difficile de trouver un point noir dans l’un des meilleurs claviers du marché. Évidemment, si nous recherchons quelque chose de supérieur, nous devrons passer aux versions pro de celui-ci.