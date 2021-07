Razer Blade 14 : le PC portable gamer le plus puissant de sa catégorie au monde (assure son constructeur…)

Après une interruption de 3 ans, il s’agit du premier ordinateur portable doté d’un processeur AMD, le Ryzen 9 5900HX à huit cœurs.

Le nouveau Razer Blade 14 comprendra également une carte graphique pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080 et un écran Quad HD 165 Hz, le tout intégré dans le châssis de 14 pouces le plus compact au monde. Pour compléter la puissance de cet ordinateur portable de 14 pouces, toutes les caractéristiques de Razer, y compris le rétroéclairage clé à clé avec la technologie Razer Chroma RGB, THX Spatial Audio pour un son dynamique et immersif, et une abondance de ports de connexion pour rendre la vie plus facile pour nous.

Ultra-puissant

Avec le retour du Blade 14 vient une première collaboration entre Razer et AMD, aboutissant au premier Razer Blade à disposer d’un processeur AMD. Le processeur AMD Ryzen 9 5900HX 8 cœurs et 16 threads offre une horloge boost maximale jusqu’à 4,6 GHz, vous permettant de travailler rapidement avec des charges de travail en expansion, de réduire la latence pendant les sessions de jeu ou de traiter des charges exigeantes à une vitesse de travail rapide. Le nouveau Blade 14 avec AMD Ryzen fournit non seulement la puissance de calcul brute la plus élevée de sa catégorie, mais il le fait avec une efficacité froide et silencieuse, offrant aux utilisateurs jusqu’à 12 heures d’autonomie, afin qu’ils puissent passer plus de temps en déplacement. .

Le Blade 14 est doté des derniers graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series pour ordinateurs portables, et tout au plus des graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 pour ordinateurs portables. Construits sur l’architecture NVIDIA Ampere, les graphiques de la série RTX 30 offrent un lancer de rayons amélioré et des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle pour créer des mondes immersifs. En plus des performances graphiques améliorées, la série GeForce RTX 30 comprend la suite de technologies Max-Q telles que Dynamic Boost, Whisper Mode 2.0 et une barre redimensionnable qui permet au Razer Blade 14 d’être aussi silencieux que mortel en termes de performances.

Ultra-rapide

Combinant puissance et fidélité visuelle, le Blade 14 offre les écrans de jeu 14 pouces les plus rapides du marché, du Full HD 144 Hz au Quad HD 165 Hz, tous deux dotés de panneaux de qualité IPS pour offrir une excellente gamme de couleurs et une excellente couverture, atteignant jusqu’à 100 %. SRGB sur l’écran Full HD jusqu’à 100 % DCI-P3 sur le modèle d’écran Quad HD. Avec son taux de rafraîchissement élevé, associé à l’intégration de la technologie AMD FreeSync Premium, il offre une expérience de jeu visuelle nette et fluide. Pour garantir une expérience cohérente et dynamique à tous les utilisateurs, chaque écran est calibré sur mesure en usine pour garantir la précision des couleurs.

Ultra mince

Poursuivant l’héritage d’une conception compacte de pointe, le Blade 14 est doté d’un châssis entièrement en aluminium, fraisé avec précision pour réduire tout excès de déchets de cadre et anodisé avec un revêtement noir mat pour assurer une finition uniforme unique au toucher et résistant aux rayures. Pour rendre l’ordinateur portable Blade 14 mince et compact dans l’ensemble, les dimensions du châssis ont été réduites à 1,67 x 22 x 32 cm, ce qui en fait le plus petit ordinateur portable de 14 pouces au monde. Pour atteindre cette étape, le Blade 14 utilise la solution de refroidissement à chambre à vapeur unique de Razer, remplaçant les systèmes de caloducs utilisés par d’autres ordinateurs portables de jeu sur le marché.

La chambre scellée sous vide du Blade 14 utilise un liquide vaporisé pour dissiper la chaleur des composants internes, tout en travaillant en conjonction avec deux ventilateurs ultra-plats, chacun comportant 88 pales de ventilateur mesurant seulement 0,1 mm d’épaisseur, ce qui équivaut à la finesse d’un cheveu humain. , pour introduire l’air froid et expulser l’air chaud, ce qui garantit que le processeur et les graphiques peuvent fonctionner à leur puissance maximale tout en restant froids.

L’expérience ultime

Conçu pour être un outil polyvalent, le Razer Blade 14 possède une multitude de fonctionnalités faciles à utiliser qui vont au-delà du jeu pour améliorer votre expérience quotidienne. Au bord supérieur de l’écran se trouve une webcam 720p pour passer des appels Web lorsque vous travaillez à l’extérieur du bureau, ainsi qu’un capteur infrarouge pour une connexion transparente et sécurisée via Windows Hello. Le clavier puissant est doté de la technologie d’éclairage Razer Chroma RGB touche par touche, qui peut être personnalisée avec l’une des 16,8 millions de couleurs disponibles, à l’aide du logiciel Razer Synapse.

Des deux côtés du clavier, nous trouvons deux haut-parleurs qui s’accordent grâce à la technologie THX Spatial Audio, pour profiter de jeux, de films ou de musique. Sur les côtés du Blade 14 se trouvent une multitude de ports, dont deux 3.2 Gen 2 Type-C, avec alimentation électrique pour la recharge, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A pour connecter d’autres matériels, HDMI 2.1 pour connecter des équipements multimédias, et un connecteur minijack 3,5 mm pour profiter d’un son 3D immersif avec THX Spatial Audio.

A partir de 1 999 euros

www.razer.com