Razer dévoile les nouveaux ordinateurs portables de jeu Razer Blade 14, 15 et 17

La gamme d’ordinateurs portables Razer Blade est souvent considérée comme l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu – et il y a maintenant une mise à jour de la série. Razer a annoncé un nouveau Razer Blade 14, 15 et 17, permettant aux joueurs d’obtenir un ordinateur portable de jeu incroyable, quelle que soit la taille d’ordinateur portable qu’ils souhaitent.

Les nouveaux modèles Razer Blade poursuivent la tradition de Razer d’offrir d’excellentes performances graphiques et une bonne sélection de mises à niveau, dans un ordinateur portable encore relativement fin et léger. Les nouveaux modèles sont également livrés avec le nouveau Windows 11 et disposent d’une mémoire DDR5 pour une expérience de jeu encore plus rapide.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les derniers ordinateurs portables de jeu de Razer.

2022 Lame Razer 14

Source de l’image : Razer

Le premier est le plus petit du groupe, le nouveau Razer Blade 14. Contrairement aux deux modèles plus grands, l’ordinateur portable de 14 pouces est livré avec un AMD Ryzen 9 6900HZ. Cela est couplé à un NVIDIA GeForce RTX 3060 sur le modèle le plus bas de gamme et jusqu’à un RTX 3080 Ti sur l’option le plus haut de gamme. Tous les modèles ont 16 Go de RAM DDR5. De plus, tous les modèles offrent 1 To de stockage, extensible à 2 To.

Le modèle le plus bas de gamme est livré avec un écran de 1920 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que les deux modèles haut de gamme ont un écran de 2560 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

La sélection de ports proposée par le Razer Blade 14 est également assez bonne. L’ordinateur portable offre deux ports USB 3.2 Type-A et deux ports USB 3.2 Type-C. Vous aurez également un port HDMI 2.1. Malheureusement, il n’y a pas de ports USB 4 ici.

Le Razer Blade 14 d’entrée de gamme commence à 1 999,99 $, mais les prix vont jusqu’à 3 499,99 $ et au-delà.

2022 Lame Razer 15

Source de l’image : Razer

Bien qu’un peu plus gros que le modèle 14 pouces, le Razer Blade 15 est assez différent sous le capot. Cet ordinateur portable remplace une puce AMD par une puce Intel. Toutes les options, sauf la plus chère, sont livrées avec un processeur Intel Core i7-12800H de 12e génération, tandis que si vous déboursez vraiment de l’argent, vous pourrez obtenir un Intel Core i9-12900HK. Ces puces sont couplées soit à un RTX 3060 Ti, soit à un RTX 3080 Ti, selon le modèle que vous obtenez.

Il y a un certain nombre d’options d’affichage ici. Le plus bas de gamme est un écran 1080p, mais il existe également des options pour un écran 1440p, et même un écran 4K sur le modèle le plus haut de gamme.

Par défaut, l’ordinateur est livré avec 16 Go de RAM, bien qu’il puisse être mis à niveau jusqu’à 64 Go. Et, le modèle de base a 1 To de stockage – extensible à 64 Go.

Les ports sont un peu différents deux. Cet ordinateur portable dispose de trois ports USB 3.2 Type-A, avec deux ports Thunderbolt 4. Vous obtiendrez également le port HDMI 2.1 et un emplacement pour carte SD, ce qui en fait une excellente machine pour le travail créatif.

Le Razer Blade 15 commence à 2 499,99 $, avec des prix allant jusqu’à plus de 4 000 $ pour le modèle le plus haut de gamme.

2022 Lame Razer 17

Source de l’image : Razer

Le dernier mais non le moindre est le Razer Blade 17, qui n’est essentiellement qu’une version plus grande du Razer Blade 15. Vous obtiendrez les mêmes options de processeur, les mêmes options de carte graphique, etc. La sélection du port est également la même, à l’exception du fait que le modèle 17 pouces est livré avec un port Ethernet 2,5 Gb pour une connexion filaire.

Le nouveau Razer Blade 17 commence à 2 699,99 $, avec des prix allant jusqu’à 4 299,99 $ et au-delà.